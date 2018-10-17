Erdoğan ODTÜ'lü öğrencilere açtığı davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankart nedeniyle uzun bir süre gözaltında kalan ve daha sonra serbest bırakılan ODTÜ’lü öğrencilerle Saray’da görüşmüş 45 dakika süren görüşme için AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Sıcak bir havada geçti” demişti.

Çelik; Erdoğan'ın, öğrenciler için açtığı davayı da geri çekeceğini duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

ODTÜ’lü öğrenciler mezuniyet törenleri sırasında ‘Tayyipler alemi’ olarak bilinen bir dizi karikatürü pankart olarak taşımış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğrenciler hakkında şikayette bulunmuştu. Erdoğan’ın şikayeti sonrası öğrenciler uzun süren bir gözaltı süreci sonrası serbest bırakılmıştı.