İş Bankası’nın CHP’li eski üyesi: Asıl amaç...

CHP’nin daha önce İş Bankası’nda görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Özyürek, Erdoğan’ın nihai planının bankayı başında bulunduğu Varlık Fonu’na devretmek olduğunu savundu.

Sebahat Karakoyun/ BİRGÜN- AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devriyle ilgili düzenlemeye dair mesajı tepkilere neden oldu. CHP’yi İş Bankası’nda temsil eden eski Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Özyürek, asıl amacın “İş Bankası’nı ele geçirmek, AKP’lileştirmek” olduğunu belirterek, Erdoğan’ın nihai planının bankayı başında bulunduğu Varlık Fonu’na devretmek olduğunu savundu.

CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devrini ilk kez 17 Eylül’de gündeme getiren Erdoğan’ın partisinin dünkü grup toplantısında MHP’nin desteğiyle konuyu nihayete erdireceklerini açıklaması, devam eden tartışmayı alevlendirdi.

Türkiye’nin en büyük özel bankası olmanın yanı sıra sigortacılıktan sanayiye 23 şirketle doğrudan, 95 şirketle dolaylı ortaklığı bulunan İş Bankası aynı zamanda dev bir holding. Haziran ayı verilerine göre 398.3 milyar lira aktif büyüklüğe sahip olan bankanın CHP’nin yönetimindeki yüzde 28 hissesinin Hazine’ye devri girişimi Atatürk’ün mirasını hiçe saymanın ötesinde, ekonomiye yansımaları açısından da tartışma yaratıyor.

CHP’nin İş Bankası’ndaki Yönetim Kurulu üyeleri banka yönetimin açıklamaları dışında bir değerlendirme yapmama kararı alırken, eski yönetim kurulu üyeleri Mustafa Özyürek ve Adnan Keskin, BirGün’e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce yargıdan döndü

İş Bankası’nın sadece bankacılık alanında faaliyet göstermediğini vurgulayarak iştirakleriyle ülkenin en büyük ve kârlı holdinglerinin başında geldiğine dikkati çeken Mustafa Özyürek, “İş Bankası hisseleri şimdiye kadar iki kez Hazine’ye geçti. İlki 1950’den sonra Menderes döneminde ikincisi de 12 Eylül Darbesi’nde. CHP’nin yeniden açılmasının ardından 12 Eylül faşist darbesinin tasarrufu yargıya taşındı ve Yargıtay Dava Daireleri Kurulu kararıyla hisselerin miras yoluyla sahip olunan hisseler yeniden CHP’nin yönetimine geçti” dedi.

Erdoğan’ın bir yandan Atatürk’ün vasiyetini ortadan kaldırmaya çalışırken bir yandan da şimdiye kadar nüfuz edemediği İş Bankası’nı ele geçirmeye çalıştığını savunan Özyürek, şunları kaydetti:

“Eğer planladıkları gibi CHP’nin yönetimindeki yüzde 28’lik hisseyi Hazine’nin kontrolüne geçirirlerse, sadece İş Bankası’nda değil Şişe Cam’dan Anadolu Sigorta’ya ülkenin en büyük kuruluşlarında söz sahibi olacaklar. Asıl amaç İş Bankası’ını ele geçirmek, AKP’lileştirmek. Erdoğan’ın nihai planı İş Bankası’nı da kendisinin başında bulunduğu Varlık Fonu’na devredebilmek.”

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‘Kabile devletlerinde olur’

CHP’yi Yönetim Kurulu’nda temsil eden eski üyelerden Adnan Keskin de Atatürk’ün vasiyeti gereği CHP’nin yönetiminde bulunan ve geliri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na aktarılan yüzde 28’lik hissenin Hazine’ye devrinin hukuken mümkün olmadığını belirtti. Miras konusunun hukukun temeli olduğunu belirten Keskin, “Bunu yapmak demek miras hukukunu tümüyle ayaklar altına almaları, istedikleri kişinin malına, mülküne el koyabilmeleri demek. Mustafa Kemal’in vasiyetini yok sayarak ona büyük bir saygısızlık yapmanın ötesinde hukuku, Anayasa’yı ayaklar altına almak olur bu. Bu tür tasarruflar ancak aşiret, kabile devletlerinde olur” diye konuştu.

Adnan Keskin, konunun sadece CHP’yi, CHP’lileri ilgilendiren bir konu olmadığını vurgulayarak, “Cumhuriyet’ten yana olan onun birikimlerinin heba edilmesine razı olmayan herkesin karşı çıkması gerekiyor. AKP ve yedek lastiği MHP, yandaşa çekilen peşkeşlerle Hazine’nin içini boşalttıktan sonra yeni kaynak yaratma peşine düştü. Erdoğan’ın bugün yapmak istediğini daha önce darbeciler yaptı ve verilen hukuki mücadelenin ardından yanlış yargıdan döndü” dedi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, İş Bankası’nın yüzde 40’ı çalışanların kurduğu sandığa, yüzde 28’i CHP’ye ait, yüzde 32’si de geçtiğimiz yıllarda halka arz edildi.

CHP’nin yönettiği kısma ait temettü gelirleri vasiyet gereği, Türk Dil ve Tarih kurumlarına aktarılıyor. Anadolu Hayat, Şişecam, Paşabahçe, Trakya Cam, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, Milli Reasürans gibi dev holdingler İş Bankası’nın iştirakleri arasında yer alıyor.