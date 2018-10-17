CHP İstanbul'da yeni adaylar

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na karşı 3 adayı işaret eden Bayer'in yazısında yer alan isimler şöyle: "Eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam aday olduklarını açıkladılar"

Yalçın Bayer'in "CHP'de yeni adaylar" başlıklı yazısının ilgili kısmı şu şekilde: CHP’den asker kökenli Remzi Albayrak Gaziosmanpaşa’dan; Sözcü yazarı Gökhan Ulu ve Rıza Gök’ün Dikili’den; İTÜ’lü inşaat mühendisi Canan Sezenler Beşiktaş’tan; CHP Çorlu İlçe Başkanı Yıldıray Arıcı ve Belediye Meclis üyesi işkadını Feray Karagözaday adaylığı başvurusunda bulundular. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na karşı eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Hakkı Sağlam aday olduklarını açıkladılar. İşadamı Erol Dolu Ataşehir’den, Erol Altunoğlu Kartal’dan aday adayı oluyorlar.

CHP’li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ABB için aday adaylık başvurusunu yaptı. Eski belediye başkanı Seyhan Duru, Avanos için adaylık başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Av. Tolga Tosun, CHP Bandırma aday adaylığını bugün açıklayacağını söyledi.

Yalçın Bayer'in "Atatürk’ün iradesine saygısızlık" başlığıyla yayımlanan yazısı için TIKLAYIN