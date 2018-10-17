Erdoğan, Isparta’da komando adaylarıan hitap ederken şöyle dedi: “Bu mesleklere talip olmak her babayiğidin harcı değildir. Bedelli olarak veya başka yöntemlerle fiilen askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidir. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adam yerine konmaz, toplumdan dışlanırlardı. Asker kaçakları hain görülür, diğer suçlulardan daha farklı davranışlar görürlerdi.”

Can Ataklı ise Erdoğan'ın askerlik yapmayan oğullarını hatırlattı.

İşte Can Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm...

ERDOĞAN HER ŞEYİ UNUTUYOR GİBİ SANKİ

Cumhurbaşkanı, geçen hafta komandoları ziyaret etti.

Çok ateşli bir konuşma yaptı askerlere karşı.

Bir dönem “askerlik yan gelip yatma yeri değildir” diyordu şimdi ise askeri öve öve bitiremiyor.

Herhalde o sözlerini unuttu ya neyse artık.

İnsanlar söylediklerini unutabilirler, bu hepimizin başına gelir.

Ama ailenizi yakından ilgilendiren bir şeyi nasıl unutabilirsiniz?

Bakın Erdoğan askerliği överken “Bedelli olarak veya başka yöntemlerle askerlik yapmadan bu süreci geride bırakanlar çok büyük kayıpta olduklarını bilmelidirler. Bizim çocukluğumuzda mazeretsiz yere askerliğini yapmayanlar adeta adam yerine konmaz, adeta toplumdan dışlanırlardı. Savaş dönemlerinde asker kaçakları hainler olarak görülürdü” dedi.

Konuşma çok güzel de Erdoğan'ın çocuklarından Bilal olanı askerliğini 2009'da bedelli olarak yaptı.

Burak Erdoğan ise sağlık raporu ile askerlikten muaf tutuldu.

Bu çocuklar “Baba bizi fena harcadın” diye gönül koyarsa haksız olmazlar ki.