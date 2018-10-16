ODTÜ'lülerin davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul Erdoğan’ın öğrencilere geçtiğimiz günlerde çay daveti yaptığı, öğrencilerle görüşmenin de akşam saatlerinde gerçekleştiği ve 45 dakika sürdüğü öğrenildi.

Görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiği Erdoğan’ın bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler kullandığı kaydedildi.

DAVA GERİ ÇEKİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından ODTÜ'lülere açılan dava yarın geri çekilecek.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından ODTÜ 'lülere açılan dava yarın geri çekilecek." dedi.