HDP'li Leyla Güven'in tahliye talebi hakkında karar

Cezaevindeyken girdiği 24 Haziran seçimlerinde HDP Hakkari Milletvekili seçilen Leyla Güven'in tahliyesi için yapılan başvuru, reddedildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berbaroğlu'nun tahliye edilmesinden sonra, Diyarbakır'da, 'terör örgütü kurma veya yönetme, üye olmak' suçundan yargılanan HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tahliyesi için avukatı Reyhan Yalçandağ Baydemir tarafından 21 Eylül'de mahkemeye dilekçe verildi.

Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Güven'in tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kararın 12 Ekim'de verildiği, Leyla Güven'in avukatına henüz tebliğ edilmediği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN ÇIKMADAN YENİDEN TUTUKLANMIŞTI

Aynı zamanda Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanlığını yapan Leyla Güven, 31 Ocak 2018 tarihinde tutuklanmış, 24 Haziran seçimlerinde HDP'den Hakkari Milletvekili seçildikten sonra 29 Haziran'da tahliye edilmişti. Güven cezaevinden çıkmadan, savcılığın itirazı sonucu yeniden tutuklanmıştı.