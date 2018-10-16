Efkan Bolaç'ın adı Beyoğlu için konuşuluyor

GERÇEK GÜNDEM - Gezi Parkı Direnişi'nde gözaltına alınanların ve Gezi'de hayatını kaybedenlerin avukatlığını yapan Avukat Efkan Bolaç'ın adı CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak konuşulmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU GEZİ'DEN BİR İSMİ İŞARET ETMİŞTİ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yerel seçimlerinde Gezi direnişinin kalbi olan Beyoğlu'nda Gezi'den bir belediye başkan adayı olacağını söylemiş ancak bu gerçekleşmemişti.

Avukat Efkan Bolaç'ın adının CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak konuşulmasınından ardından Kılıçdaroğlu'nun bu sözünün gerçekleşebiliceği ifade edildi.

Efkan Bolaç, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ile Gezi Parkı'nda

Efkan Bolaç Gezi'de ailelerini kaybedenlerin aileleri ile Adalet Yürüyüşü'nde...



