Burçin Baykal: Küçükçekmece’nin birleştirici gücü biz olacağız

İstanbul Küçükçekmece'de ilk seçim irtibat bürosunu açan Küçükçekmece Belediye Başkan aday adayı olan Burçin Baykal, “Çalınmadık kapı, girilmedik ev, sıkılmadık el bırakmayacağız” dedi. Seçim irtibat ofisinin içerisine birde mini kütüphane kuran Baykal “Artık uyumak için değil, uyanmak için okumalıyız. Ülkemizin içerisinde bulunduğu durum hakkında herkesi bilinçlendirerek Küçükçekmece’yi geri alacağız ve partimizin ilçede birleştirici gücü biz olacağız” dedi.



Ziyaretlerine mahalle muhtarlarından başlayan Baykal, sivil toplum kuruluşları, köy dernekleri ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Her kesimden, her görüşten vatandaşla bir araya gelen Baykal Küçükçekmece’de yarattığı sinerji ile umut vaad ediyor. İzlediği seçim politikası ile birçok siyasetçinin de dikkatini çekmeyi başaran Baykal hem bu siyasetçilerin takdirini topluyor hem de 7’den 70’e herkesin gönlünü fethederek Küçükçekmece’de CHP’nin iktidarına yönelik inancın artmasına sebep oluyor.





Burçin Baykal, yürüttüğü seçim politikası ile her kesimden ve her görüşten vatandaşla bir araya gelmek için yaptığı çalışmaları anlattı.



Baykal’ın açıklamaları şöyle:



"Bu konu benim için çok önemli. Aslında her siyasetçi için önemli olmalı. Sonuçta halka hizmet için halk ile birlikte bu görevlere geliyoruz. Bunun en önemli örneğini çok yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gördük. Ülke genelinde oluşan siyasi - sosyolojik yapı ile CHP’nin aday tercihlerinde ve aday stratejilerinde toplumun bütün kesimlerinden oy alabilme gücü açıkça gözler önüne serildi. Cumhuriyet Halk Partisi her siyasi görüşten, her kesimden oy alabilecek potansiyele sahip bir partidir. CHP bu ülkenin kurucu partisidir. Nasıl ki 1919 ruhuyla tüm ülkenin birleştirici gücü olmayı o dönemlerde başardıysa şimdilerde de doğru seçim politikaları ve doğru bir anlatımla her seçmene ulaşarak Türkiye’nin Birleştirici Gücü haline gelebilir. Biz de bu gücü Küçükçekmece’de gerçekleştireceğiz ve inşallah hep beraber Küçükçekmece’nin Birleştirici Gücü olacağız” dedi.



KÜÇÜKÇEKMECE İLE İLGİLİ PROJELERİ NELER?



Baykal, Küçükçekmece ile ilgili projeleri hakkında. "Bizler Küçükçekmece’yi Küçükçekmeceliler ile yönetmeye talibiz. Tabiî ki planladığımız birçok projemiz var. Hazırlıklarımızı yaptık. Dersimize iyi çalıştık. Hepsini ilçe halkımızla paylaşacak ve Küçükçekmece’de yaşayan vatandaşlarımızın istek ve önerileri ile yön vereceğiz. Bir ilçe için yapılan en güzel proje en çok para harcanan değil orada yaşayan vatandaşlar için işlevselliği en yüksek olan projedir. Bu bağlamda Küçükçekmece’yi birlikte yönetip projelerimizi birlikte geliştireceğiz" diyerek bu işe olan inancını ve gücünü çok iyi şekilde ifade etti.



"Baykal’a son olarak seçmene söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?" sorusuna ise Baykal, “Bize güvenin. Genç, tecrübeli, dinamik bir yönetim için; çağdaş, modern, sosyal ve ulaşılabilir bir hizmet anlayışı için, bize inanın. Küçükçekmece artık değişim istiyor. Ben ve ekibimde bu değişimi gerçekleştirebilecek güçteyiz. Yerinde yönetim anlayışı ile emanetimizi geri alarak Küçükçekmece’de CHP iktidarını hep birlikte sağlayacak ve Küçükçekmece’yi geleceğin cazibe merkezi haline getireceğiz. Ben bu bağlamda tüm Küçükçekmecelilerin oyuna talibim. İnanıyorum ki değişim isteyen hizmet bekleyen her Küçükçekmece’li bu süreçte yanımızda yer alacak ve bize destek olacak. Küçükçekmece’nin birleştirici gücü biz olacağız” dedi.