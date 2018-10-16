Enflasyon açıklaması: Yılbaşından sonra...

Kılıçdaroğlu, "Enflasyonla mücadele programı açıklandı. Efendim diyorlar ki , enflasyon rakamları piayalasaların üstünde gerçekleşti. Ne yaptılar bu rakamları açıklayanları görevden aldılar. Sonra açıkladılar önümüzdki ay rakamlar düşecek

Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası tepkisi

-Doğalgaz fiyatları ,ilaç gübre fiyatları , elektrik fiyatları indi mi ?

-Kesin pinpon topuna indirim yapmışlardır. Hangi indirimden bahsediyorsunuz? Yılbaşına kadar yapacaklar, yılbaşından sonra Allah Kerim

-İşsizlik büyün kötülüklerin anasıdır. Nasıl geçinecek, geleceğe nasıl umutla bakacak? Saraydakilerin keyfi yerinde üniversite bitirmiş gencimiz işsiz. Bunun hesabının sorulması lazım.Efendim diyor ki asgari ücret altında çok az kişi var.Asgari ücretin altında emekli aylığı alan milyonlar var.

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Brunson açıklaması!