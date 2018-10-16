Kılıçdaroğlu'ndan çok sert Brunson açıklaması!

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

-Devleti yönetenler başka kurumların işine müdahale etmememek zorundadırlar. Bu papaz işi varya. Devletin nasıl yönetildiğine bir bakın. Casus dediler, ajan dediler, terörist dediler.

Kılıçdaroğlu'dan Bahçeli'ye çağrı: Türkiye'nin onuruyla...

-Nereden başladı bu olay? Gizli tanık şikayet etmiş almışlar içeriye. Gizli tanık rezaleti yaşadık.

Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası tepkisi

-Bizim papaz gitti. Gönderdiler özel uçakla gitti . Neredese utanmasalar devlet töreniyle gönderecekler. Hanigöndermem diyordun. Ne oldu da verdin? Sen TC devletinin onuruyla şerefiyle nasıl oynarsın?

-Erdoğan şöyle diyordu. Bu fakir bu görevde kaldığı sürece sen bu teröristi alamazsın. Terörist dediği Brunson nerede? Amerika’ya gönderdin,Erdoğan hala görevde mi görevde. Erdoğan fakir mi hayır. Ne oldu bizim papaz gitti. Hani terörist,ajan casus diyordun."

CHP liderinden 'enflasyon' açıklaması