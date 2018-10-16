Ahmet Cemil Balyeli Kemalpaşa'dan aday adayı

Avukat Ahmet Cemil Balyeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemalpaşa Belediye Başkan Aday Adaylığı dosyasını aldı. Dosyasını Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil’den alan Balyeli’ye Kadın Kolları Başkanı Gülay Sulu ve yönetim kurulu üyeleri de başarılar diledi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde uzun yıllardır avukatlık yapan Ahmet Cemil Balyeli, ilçenin kalkınması, gelişmesi ve ilçe halkının sorunlarına çözüm noktasında yıllardır çalıştığını ve bu yolculuğu birlikte yöneterek sürdürmek istediğini dile getirdi. Balyeli, “Benim bu güne kadarki hayat yolculuğum yoksullukla mücadele, ezilenin yanında olma, insanı, hayvanı, doğayı koruma ve adalet yolculuğudur. Ben bu yolculuğumun bundan sonraki kesimini Kemalpaşalılarla birlikte yürümek istiyorum. Birlikte yürüyüp, birlikte yönetmeye talibim” diye konuştu.

KEMALPAŞA’DA ALTI OKU GÖNDERE ÇEKECEĞİZ

Kemalpaşa’da pek çok aday adayının olacağının konuşulduğunu bunun da bir zenginlik olduğunu ifade eden Balyeli şunları söyledi: “İlçemizde partimizin pek çok aday adayı var. Önümüzdeki hafta hepsi netleşecek. Bu bizim partimizin zenginliğinin ve demokratik yapısının göstergesidir. Genel Merkezin aramızdan Kemalpaşa’yı CHP’ye kazandıracak en iyi adayı belirleyeceğine inancım tamdır. Birlik ve beraberlik içinde Kemalpaşamızda altı oklu bayrağımızı göndere çekeceğiz.”