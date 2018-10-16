'Nereden öğrendiğimi sormayın; Türkiye'ye getirilebilir...'

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Hakan Atilla her an Türkiye’ye getirilebilir



ESKİDEN radyo ajanslarında falan şöyle bir habercilik jargonu vardı:

“İyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre...”

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- Kaynağımı sormayın.

- Detay istemeyin.

- “Ne zaman” demeyin.

Sadece şunu bilin yeter:

İyi haber alan kaynaklardan aldığım bilgiye göre...

Tıpkı bizdeki papazın uçağa bindirilip ABD’ye gönderildiği gibi...

ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, her an ABD’den uçağa bindirilip Türkiye’ye getirilebilir.

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Bugün yarın böyle bir gelişme yaşanırsa...

Sakın şaşırmayın!

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Konuyla ilgili detaylar geldikçe paylaşacağım.

Takipte kalın lütfen.

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