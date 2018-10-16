Beko'dan göçmenler için soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelen, 22 göçmenin hayatını kaybettiği vahim kamyon kazasını Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı’nın cevaplaması istemiyle önerge veren Beko, “Bu ihmal ve denetimsizliğin sorumluları kimlerdir?” diye sordu.

Bir kıyı kenti olmasından dolayı İzmir’in insan tacirliği konusunda sık sık gündeme geldiğini dile getiren CHP’li Beko, “Avrupa’ya gidebilmek için insan tacirlerine, yetkisiz kişilere inanan yüzlerce göçmen ve sığınmacı ne yazık ki hayatını kaybetmekte, kaybolmakta ya da dolandırılmaktadır. Bu acı olaylardan birisi daha, ne yazık ki İzmir’de yaşanmıştır. Kasasında Yunanistan'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan göçmen ve sığınmacıların bulunduğu bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dere yatağına uçmuştur. Kazada, 22 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu olayların bir sorumlusu olmak zorunda ve bu sorumlular kamuya açıklanmak zorundadır. İçişleri Bakanı’ndan bu sorumluları açıklamasına yönelik cevaplar bekliyoruz” diye konuştu.

ALINAN ÖNLEMLER YETERLİ DEĞİL!

Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşması sonrası Türkiye’den Avrupa’ya gitmeye çalışan göçmen ve sığınmacı sayısı ne kadar olduğu ve bu sayının anlaşma öncesine göre azalıp azalmadığına da yanıt arayan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun yanıtlanmasını istediği diğer soruları şöyle:

“Yaşanan kaza ile birlikte anlaşılmaktadır ki yasadışı göçün engellenmesi ve kontrol altına alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın ve kıyı emniyetinin aldığı önlemler yeterli değildir. Bu göçmen ve sığınmacıların yasadışı yollardan geçişini engellemek adına son dönemde farklı olarak hangi önlemler alınmıştır? Tüm bu önlemlere rağmen ortaya çıkan bu ihmalin ve denetimsizliğin sorumluları kimlerdir? Bu sorumlular hakkında yasal bir işlem yapılacak mıdır? Böylesi bir kazanın tekrarlanmaması ve ortaya çıkan bu göç talebinin azaltılması adına göçmen ve sığınmacıların yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına bir çalışma yapılmakta mıdır?”