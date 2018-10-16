16 Ekim 2018 13:03

Erdoğan'dan CHP'nin 'direneceğiz' açıklamasına yanıt

Erdoğan'dan CHP'nin 'direneceğiz' açıklamasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında da açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili 'Onların direnmesi netice vermez. Olayın parlamento boyutu var' dedi.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak da 'Amacımız kanaat oluşturacak sonuca ulaşmak' diye konuştu.

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Erdoğan, son olarak Trump'ın açıklamalarıyla ilgili soruya da 'Geciken bir açıklama yaptı. Türk yargısına güvenmesinin neticesidir' yanıtını verdi.

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