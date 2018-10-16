Partinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda "6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü 'bir gider bin geliriz', çünkü umudun adresiyiz" ifadesi yer aldı. Hazırlanan videoda 2016 Kasım'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunmaması dikkati çekti ve sosyal medyada eleştirildi.
16 Ekim 2018 12:58
HDP'den Demirtaş'sız ‘6. yaş' videosu
HDP, partinin kuruluşun 6. yılında bir video yayınladı.
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