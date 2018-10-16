HDP'den Demirtaş'sız ‘6. yaş' videosu

Partinin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda "6 yıldır yenemediler, 60 yıl geçse yenemeyecekler. Bu inancı bitiremeyecekler. Çünkü 'bir gider bin geliriz', çünkü umudun adresiyiz" ifadesi yer aldı. Hazırlanan videoda 2016 Kasım'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulunmaması dikkati çekti ve sosyal medyada eleştirildi.