16 Ekim 2018 12:42

Erdoğan'a EYT tepkisi: Halkı karşı karşıya getirmek!

Erdoğan'a EYT tepkisi: Halkı karşı karşıya getirmek!
Barış Yarkadaş Erdoğan'ın EYT konusunda yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
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TBMM 25. ve 26. Dönem CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Erdoğan'ın bugün grup toplantısında yaptığı EYT açıklamasına tepki gösterdi.

Yarkadaş twitter hesabından "Erdoğan'ın #emeklilikteyaşatakilanlar için söylediği "Yükü milletin sırtına bindirmeyiz" sözü halkı karşı karşıya getirmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Millete yük olanlar, saraylarında ejder meyveli kokteyller içenler ve seferi 1 milyon TL'ye mal olan uçağa binenlerdir." yorumunu paylaştı.

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Yarkadaş devamında attığı tweette ise emeklilerin yaşa değil AKP'ye takıldığını yazdı. Yarkadaş "1100 odalı Saray'da oturacak; 500 milyon TL'lik uçakla gezecek ve bütçeni yüzde 233 artıracaksın; EYT'liler için de 'millete yük' diyeceksin! SARAY'da başka bir dünya kuranların, milletin derdiyle dertlenemeyeceği bugün bir kez daha görüldü. Emekliler yaşa değil AKP'ye takılıyor" tweetini attı.

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