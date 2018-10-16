İzmir aday adayı Durak'tan dikkat çeken açıklamalar

Karşıyaka’da iki dönem başarılı bir başkanlık dönemi geçiren ve İzmir Büyükşehir Belediyesi aday adayı olan Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, Radyo Egepostası Yönetim Kurulu Başkanı, Gazeteci Mithat Umutoğulları’nın konuğu oldu.

Cevat Durak, neden aday olduğunu, neler yapacağını anlattı. Büyükşehir belediyesi başkan adayı olarak gösterilmesi durumunda İzmir’i uçuracak projelere imza atacağı sözünü veren Cevat Durak, 30 ilçe belediye başkanı ile uyum içinde çalışacağı ve 30 belediye başkanına da abilik yapacağını belirtti.

ÖRGÜTÜMÜN EMRİNDEYİM, 30 İLÇE BAŞKANIMIZA ABİLİK YAPACAĞIM

41 yıllık partili olduğunu vurgulayan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cevat Durak, “Örgütün emrindeyim. Örgüt işine hiçbir zaman karışmayacağım. 30 belediye başkanımıza abilik yapacağım. 30 belediye başkanımıza da. Onlarla birlikte hareket edeceğim. Müthiş bir ekip olarak çalışacağız. Ben CHP’de örgütüm bana ne söylerse onu yaptım. 30 ilçe başkanımız var, il başkanımız olacak. Onların önünde her zaman önümü ilikleyeceğim” dedi.

BEN İZMİR’İ UÇURACAĞIMA İNANIYORUM

“İzmir gibi rol model olacak kenti yaratmak, Ege Bölgesi’ndeki diğer kentleri de CHP’li yapmak adına, ben İzmir’i uçuracağıma inanıyorum. Parti içindeki yarışın bitmesi ve halkın bize güvenmesini istiyorum. Zirveye taşıyacağız CHP’yi” diyen Cevat Durak, “30 arkadaşımla birlikte çağ atlamış, müthiş bir kent yaratacağız. Zirvede olan bir kent yaratacağız. İzmirlilere buradan söz veriyorum. Projelerimizi açıklamaya başladığımızda, bunların sürelerini de ortaya koyacağız. Çevremize yapı almadan, sırtımıza kambur almadan İzmir’i birlikte yönetmeye talibiz” diye konuştu.

PARTİLİLİK, LİYAKAT, UZMANLIK, TEKNİK HEPSİ BENDE VAR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Cevat Durak, partililik, liyakat, uzmanlık sahibi olduğuna vurgu yaparak, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Partililik, liyakat, uzmanlık, teknik hepsi bende var. Bunları yapabilecek miyim? İzmirlinin yüzünü güldürmek, İzmir’i birinci kenti yapmam lazım. İzmir’i birinci kent konumuna getirmeliyiz.”

İŞTE PROGRAMIN SATIR BAŞLARI:

PROJELERİMİZLE İZMİR’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Şapkadan tavşan çıkarmadık. Ama çok uğraştık. Büyük şehirde insanlar bana inanmalı ama ben demeliyim ki İzmir bir yılın ikinci yılın sonunda şurada olacak diye. Ama üçüncü dördüncü yılda çoğunlukla projelerin hayata geçmesiyle İzmir’de de yeni dönem başlayacak, bir çağ atlayacağız. Bunların arkasından da yaşayan tüm insanlar İzmir’in uçtuğunu, yıldızlaştığını gördüklerinde de bize daha farklı bir gözle bakacaklar. Bir hazırlık yaptık ve yola çıktık.

BU KENTİN YENİDEN YARATILMAYA İHTİYACI VAR

Neden yaptıklarını anlatmıyorsun diyor çocuklar. Bu parti içi yarış. Ancak adaylıkta bunları anlatmaya çalışacağız. On yıl boyunca yaptığımız örnek projeler var Karşıyaka’da. Bazı projeleri hala duymamız ve görmemiş olanlar var. Reklam ve gösterişten uzak Türkiye’de ve Avrupa’da örnek gösterilen projeleri anlatmak da lazımmış. Bunu bugün görmeye başladım. Tekrar bir dönem yaşarsak hep beraber İzmir ile birlikte bu projeleri yaşamış olacağız. Aidiyet duygusunu aşılamaya çalıştım Karşıyaka’da. İzmir demokrasinin kalesi, Cumhuriyetin kalesi. Atatürkçülerin daha yoğun olarak nefes aldığı bir yer. Avrupa kenti İzmir. Çok hızlı kabuk değiştirmeye adım atmaya yeniden yaratılmaya ihtiyacı var bu kentin. Bu kentte ekonomik koşullar da dikkate alınarak kolay olmayacağını da görüyoruz. Türkiye’de bir rejim değişikliği söz konusu. Cumhuriyetin kalesi olan İzmir’in geriye düşmemesi için çok önemli projelerle önemli hassas noktalara dokunmakla bazı şeyleri aşacağımıza inanıyorum. Bunlardan birisi Cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak etkinliklerde ev sahipliği yapmak. Atatürkçü yönetim kadrolarıyla götürmeye çalıştığımız sürece İzmir’de o hassasiyeti her zaman yakalamış oluruz. Ekmek su kadar önemli ve hassasiyetimiz olan en baştaki konulardan biri bu.

89-94 ARASINDA DENEYİMSİZ, BİLGİSİZ İSİMLERİ ADAY YAPTIK

Tabi bu yeter mi? İnsanlara, insanların duygularına dokunmak lazım. Uzmanlık alanım olan teknik alanlardaki yapacağımız projelere ihtiyacı var. Bunları çoğaltabiliriz. Anlatmak zorundayız ki İzmir’i geriye düşürmeyelim. 89-94 arasında CHP’nin iktidar döneminde yerel yönetimlerde iktidar oldu. Ancak parti içinde bir kaos vardı. Ön seçim yapıldı, üyelik yapısının çok kötü oluşu orada her ilçede onlarca aday, 300-400 oyu olan arkadaşlarımız iki aileyi, aşireti yakalayan arkadaşlarımız öne çıktı. Deneyimsiz bilgisiz, konuya hakim olmayan arkadaşları aday yaptık ve seçimleri kazandık. 89’da önemli fırsat vardı. O fırsatı iyi değerlendirseydik bugün her gün geriye gitmez ve AKP iktidarını başımıza getirmezdik. Bu işin temelini biz attık. O dönemdeki yanlış belediye başkanları, bilgisiz, uzman olmayan kadroları getirişimiz, bugün Türkiye’deki AKP iktidarının başlangıcıdır. Bunun altını net çizmemiz lazım. Türkiye’de neden bazı şeylerin değiştiğini iyi irdelememiz lazım. Ben bunları özellikle söylemek istiyorum. Bir kez daha bunları yaşamamak adına.

BU KEZ GENEL MERKEZİMİZ DİLİYORUM DENEYİMLİ KADROLARI GETİRECEK

Son dönemde yaşadıklarımızı da dikkate aldığımızda daha deneyimli daha kadro olarak güçlü kadrolarla ortaya çıkmamıza ihtiyaç var. Hele bu dönemde İzmir ile ilgili daha ciddi bir sınav vereceğiz. Büyükşehir kalemiz diyoruz. 30 ilçede de başarılı olmak zorundayız. Ama biz bunun için elimizden gelen bütün gayreti göstermek adına belki herşeyi yapamıyoruz. Diliyorum ki daha deneyimli arkadaşlarımızı ve kadroları getirecektir genel merkezimiz.

YERELDE VATANDAŞA DOKUNURSANIZ, PROJELERİ ORTAYA KOYARSANIZ…

CHP’nin aile içindeki sorunları kamuoyunda çok tartışılıyor. Bunun tartışılmaması lazım. Genel seçimde parti tutulur. İdeoloji önemlidir genel seçimlerde. Kendinize uygun bir partiye gider oy verirsiniz. Ancak yerelde vatandaşa dokunursanız, onun ihtiyacını gördüğünüzde, projeleri önüne getirdiğinizde çıkardığınız adaya çok önem veriyor vatandaş. Adayla birlikte en zıt kutuptan bile oy alabiliyorsunuz. Karşınızda bile olsa o kente hizmet vereceğinize inanıyorsa size oyunu veriyor. O zaman Kemalpaşa’yı Ödemiş’i, Menderes’i niçin almayacağız? 30 ilçemizde de CHP bayrağını dalgalandırırız. Büyükşehiri de alırız. Çok kolay olmadığını biliyorum.

GENEL MERKEZİMİZ BU DÖNEM İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Adaylarımız konusunda bu dönemde genel merkez çok ince eleyip sık dokuyor. Ben ya da bir başka arkadaşım, hangi arkadaşımız olursa olsun, halka da dokunacak arkadaşlarımız olacak. Her kesimden oy alabilecek. Bizler de can siperane çalışacağız onlar için. Ben olursam 30 arkadaşım da onlarca meclis üyesi arkadaşlarımızı, örgütlerimizi yanımıza alıp mücadele ortamına gireceğiz. Sevgi ve hoşgörüyü parti içine hakim kılmalıyız. Ekip çalışmasını getirmeliyiz. Ben değil biz olmayı becerirsek müthiş mücadeleyle zirvede oylarla CHP iktidarını yine yakalarız, bu kaleyi düşürmeyiz. Buna ben kendim inanıyorum. Bu inançla ortaya çıkacağız. İnancınız yoksa bu mücadelenin içinde olmazsınız.

KAMUOYUNDA PARTİYLE İLGİLİ YORUM YAPILMASI DOĞRU DEĞİL

Bir mücadele veriyoruz. 15 yıldır hizmet veren bir belediye başkanımız var. Gerçekten güzel hizmetler verdi. Takdirle anmak istiyorum. İzmirliye daha beş buçuk ay hizmet verecek. 1 Ekim’deki aldığı karar ve açıklaması belki biraz geç olabilirdi. Burada bir eksiğimiz sıkıntımız yok. Kamuoyunda bunların tartışılması, partiyle ilgili yorumların yapılması doğru değil.

MUHALEFETTE OLABİLİRSİNİZ AMA BUNLARIN PLATFORMLARI VARDIR

En önemli özelliğim CHP’li oluşum, genel merkez doğrultusunda siyaset yapmam. Muhalefette olmadım hiçbir zaman. Muhalefette olabilirsiniz, farklı düşünebilirsiniz, ama bunların platformları belli. Danışma kurulları, belediye başkanları toplantıları var. Genel başkanın söylediği gibi eksiklerimiz var, parti programını iyi okumak lazım. Hepimizin hataları var. Söyleyeceğimiz yer ve ortamlar belli. Belli yerlerde ancak mücadelemizi yapabildik.

AZİZ BAŞKAN İYİ BİR PARTİLİ ANCAK…

Bu konuda başkanımız farklı, değişik. Dilerim gene kendi içinde hadi kol kırılır yen içinde kalır örneği, kendi içimizde yapacağız. Mevcut başkanımız adayın arkasında duracak. Aziz Başkan çok iyi bir partili. Yanlışları olabilir. Yoğurt yiyişi herkesin farklı olabilir. Bana partim belediye başkanlığı görevi verdi. Her gün bir kişi nasıl arttırırım diye çalışıyorum. Partiyle mücadelem yok. Partinin verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Bana partimin verdiği görevi yapıyorum. Sırası geldiğinde tekrar gösteriyor ya da göstermiyor. Partinin kendi içinde belki yanlışlar var. Ama bunları konuşmanın şimdi sırası değil. Sırası geldiğinde bunlar konuşulur.

İL BAŞKANI VE ÖRGÜTÜN ÖNÜNDE HERZAMAN ÖNÜMÜ İLİKLEYECEĞİM

Ben CHP’de örgütüm bana ne söylerse onu yaptım. 30 ilçe başkanımız var, il başkanımız olacak. Onların önünde her zaman önümü ilikleyeceğim. 41 yıllık partiliyim. Partide büyüdüm, aile olarak görüyorum. Geri duruşum nedeniyle rahatsız olanlar var. Şunu niye eleştirmedin diyenler var. Kusura bakmasınlar yine böyle yapacağım. Benden çok fazlasını kimse beklememeli. Ben bir muhalefet hareketinin içinde hiçbir zaman olmadım çünkü.

CHP’DE BELEDİYE BAŞKANI ÖNCE PARTİLİ OLACAK..

CHP Türkiye’yi kuran parti. CHP’de birbirinden değerli liderler oluşmuş. Liderler partisi aynı zamanda. Çok kolay değil. Demokrasiyi içine sindirmiş, ülkeyi çok partili sisteme geçirmiş, ülkeye demokrasiyi getirmiş bir parti. Kendi içinde bir sürü partiler doğmuş. Kendi içinde farklı düşünen insanlar da var. Bu çok sesliliği disipline etmede eksiğimiz var. Bu hem siyasi partiler yasasının sıkıntısı. Hem de tüzüğümüzdeki eksiklik. Örgütlerimizin sağlıklı oluşmamasının getirdiği sıkıntılar var. CHP’de belediye başkanı önce partili olacak. Bunda bir kriter konmaması lazım. 5 yıl olmadan aday olmamalı gibi. Partide deneyim ve birikimi yakalamak adına, bu işi yapabilir yapamazı ortaya koyarak, hem yöneticilerimizi ortaya çıkarabiliriz. Hem belediye başkanlarımızı, milletvekillerimizi ortaya çıkarıp iktidar olabiliriz.

DOĞRU ADAYLARLA ÇIKIP, LİYAKATI ÖNE ÇIKARIRSAK…

Türkiye’de bir rejim değişikliği var şu anda. Başkanlık sistemi gibi değişik bir platformda gidiyoruz. CHP içindeki çok seslilik disipline edilmeli mutlaka. Halk önünde yaptığımız tartışmaları sürekli yaşayacağız. Bu da bize oy veren kesime güven vermiyor çünkü. Parti içindeki birlikteliği, dostluğu, aile olmayı yakalarsak olur. Çok zor değil. Aileyiz. Kendi içimizde bunları aşmalıyız. Doğru adaylarla çıkabilirsek, liyakatı öne çıkarırsak, adayların mutlaka parti içinden olması gerektiğini düşünüyorum.

DIŞARIDAN ADAY BAŞKAN OLDUĞUNDA ÖRGÜT İLE SÜREKLİ KAVGA OLUYOR..

Dışarıdan getireceğim her aday belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu an hızlı şekilde parti yönetimlerini dışlayarak bunu götürüyor. O zaman da parti örgütü ile belediye başkanı arasında sürekli bir kavga oluyor.

12 İLÇE BAŞKANININ İSTİFASI YÖNETİM BOŞLUĞU OLUŞTURUYOR

12 ilçe başkanımız istifa etti. 22 ilçemiz var, 12’si hemen hemen istifa etti, bulundukları yerlere adaylar. Örgütlerin hızlı değişimi, orada yönetim zafiyetleri getirir. Genel başkanın açık tavrı vardı. Bir yerlere aday olacak arkadaşlarımız, ilçe başkanlıklarını boşaltmamak adına gelsin diyordu. Etik olarak da doğru bu. Oradaki arkadaşlarımızın koltuğu bırakmaması lazımdı. Bir iki olsaydı sorun olmazdı. Burada başka bir sorun var. Yönetim boşluğu oluşuyor. Konu aile olmanın dışına çıkıyor. Yoksa CHP yönetiminde sıkıntı yok. Çözüm parti yönetiminin mevcut yani tabandan başlayan silsilesinin iyi işleyememesinde. Bunu yaygın olarak işletirsek o zaman CHP’yi CHP yaparız.

İLÇE ADAYLARININ ALACAĞI OYLAR ÇOK ÖNEMLİ OLACAK ÇÜNKÜ..

Yüzde 49 ile geldim. Aday oldum. İlçe başkanı sıcak bakıyor, yönetim karşımda. Süreç devam etti. Geliyorlar ben saygı duyuyorum. Mevcut ilçe yönetimini destekliyorum diyorum. Yüzde 65’lere getirmişim oyumuzu. Kamuoyu yoklamaları beni ürkütüyor8du, yüzde 85’ler diye. Bunları yakalamak çok önemli. Bugünün şartlarında ilçe adaylarımızın aldığı oylar da çok önemli olacak. Çünkü büyükşehire destek verecek onlar. Büyükşehir öyle kazanılıyor.

DİPDİRİ, GÜVENDİĞİMİZ ADAYLARLA BU SEÇİMİN BİRİNCİSİ OLACAĞIZ

Son seçimlerde aldığımız oy buydu, İYİ Parti şu kadar aldı söylemine katılıyorum. Ancak bizim adayımız, eğer dokunan bir adaysa, küsen-darılanları toparlayabiliyorsa ben her kesimden, AK Partilisinden de DYP’lisinden de MHP, iyi Partilisinden de HADEP’lisinden de oy alırız. Güvendiğimiz dip diri adaylarımızla bu seçimin yine birincisi olacağız. 30’da 30 yapacağız. Bir tane ilçe dahi kaybetmeye tahammülümüz yok. Yeter ki birlik ve beraberliğimize zarar vermeyelim.

BÜYÜKŞEHİR ADAYI ARALIK SONU AÇIKLANMALI ÇÜNKÜ…

Aralık sonu gibi büyükşehirin mutlaka ilan edilmesi lazım. 3 ay ona çalışma fırsatı vermesi lazım. İlçe başkanlarının da iki ay öncesinden belirlenmesi ocak sonunda açıklanmalı. Nefes aldıracaktır. Seçim çalışmasını da ekip çalışması içinde yaparsak başarılı oluruz.

KÖRFEZE SAHİP ÇIKAMAMIŞSINIZ, OTOPARKLARINIZ YOK, ÇÖP SORUNUNU HALA ÇÖZEMEMİŞSİNİZ…

Türkiye’de Kadıköy Belediyesi ile ilk kez İtalya’da üretilmiş bir sistemi uyguladık. Zordu ama yaptık. Altyapı haritanız yok. Körfezimiz var. Körfezinize sahip çıkamamışsınız. Körfeziniz kokuyor. Halbuki abideniz olmalı. Körfez bizim gurur kaynağımız. Nefes alacağımız bir bölge olması lazım. Bu özellikleriyle anlatamıyoruz ne yazık ki şimdi. Yüreğimizdeki körfezi anlatabileceğimiz konuma getirebiliriz. Buna ilişkin projelerimiz var. Bunları çözebiliriz. Otoparklarınız yok. Dönüyorsunuz trafik bir canavar gibi. Trafik sorunlarını çözememişsiniz. Çöp ile ilgili sorunu çözememişsiniz daha. Sıfır atık sistemiyle ilgili çalışma yaptım. Başkan geziyor. Bunlar için gezdim, evet doğrudur. Örnek çalışmayı getirip koyabiliriz. Yer konusu çok zor mu? Hayır. Ama uzlaşıyla bunu yapmalısınız. İzmir’i paylaşarak eğer proje üretirseniz yaparsınız bunları. Çok zor değil. Viyana’da da Nürnberg’te de var. Şehrin dışında bu sorunu çözebilirsiniz. O bölgenin yağmuruna kadar yer altı sularının kirlenmesi dahil 100 yıl sonrayı planlayıp çözebilirsiniz. Müteahhitten otopark, yol, kanal için para alıyorsunuz. Müteahhit bitiriyor geliyor benim kanalım yok diyor. Yol yok. Ne yapacaksınız? Nasıl çözersiniz, nasıl götürebilirsiniz projeyi. Siz altyapıyı çözmeden, yolunu, kanalını yapmadan, içme suyunu koymadan, ki bu plandır, inşaat ruhsatını vermezsiniz. Siz bunları yapmıyorsunuz, altyapı yok, vatandaş binayı yapıyor, vatandaş kullanmak istiyor, ne zaman olursa o zaman oturursun diyorsunuz. Bunlar yanlış.

Yeşil projesi yaptık İzmir’de. Her sokakta meyve ağacı dikeceğiz dedim. 20 bin ağaç diktik. Bazen eleştirildi. Bazen kızıldı. Ama bugün Karşıyaka’nın sokaklarında ağaç var. Biz vatandaşla paylaşarak çok önemli projelere adım atabiliriz. Şehrin girişleri yakışıyor mu İzmir’e? Kentsel dönüşümü oralardan başlatamaz mısınız? Yeşildere bugüne kadar yüz kere çözülürdü. Eski fabrika sahipleri dahil orada yaşayanlar modern bir kentte yaşama olanağına neden kavuşmasın? Hava kirliliği çok fazla.. Çok mu zor adım atmak. Bunların hepsi bizim sorunumuz. Biz bunların çözebilirsek sorunu çözmüş olacağız. En büyük problemlerimiz bunlar.

PARTİLİLİK, LİYAKAT, UZMANLIK, TEKNİK HEPSİ VAR BENDE…

CHP üst yönetiminin Piriştina’nın ölümüyle birlikte hiç aklıma gelmeyen bir proje. Kesinlikle istemediğim bir olaydı. Genel başkanımız deneyimleriniz var dediği zaman o günün şartlarında, en son 3 gün sonra bunu kabul ettim. Ama örgüt içinde ön yoklama da yapmış olalım adetten olsun dendi. Orada da parti içinde tüzük kurultayı var, il başkanı karşımda. Çeşitli pazarlıklar sonunda farklı netice çıktı. Karşıyaka’da görevimi yaptım, seçilen arkadaşımız da 15 yıldır İzmir’i yönetiyor. Bizler CHP kol kırılır yen içinde kalır. Bunu hak ediyorsam ki kendime baktığımda bu özellikleri görüyorum. Partililik, liyakat, uzmanlık, teknik hepsi bende var. Bunları yapabilecek miyim? İzmirlinin yüzünü güldürmek, İzmir’i birinci kenti yapmam lazım. İzmir’i birinci kent konumuna getirmeliyiz. Esnaf siftah yapamıyor, ben gidip vergi konusunda yükleniyorum. Onlarla proje yürütmeliyim. Mütevazilik bir tarafa, yapabilecek miyim? Evet yapabilirim. 10 yılda bunu zaten gösterdim. Parti yöneticiliklerimde de yaptım, mücadele veriyorum. Onlarca defa kurultay delegeliği yaptım. Huzurlu muyum evet. Arımla namusumla görev yaptım. Çocuklarıma haram yedirmedim. Bundan sonra da rahatlıkla yapabileceğime inanıyorum. Partili olarak görevim var. Bir sorumluluğum var.

NELER YAPTIK, NELER YAPACAĞIZ?

Karşıyaka stadı ile ilgili bir şey oldu. İzmir’in çok güzel kulüpleri var. Onları kalkındırmamız lazım. Bugünden daha iyi olacak İzmir’in kulüplerinin durumu. Şu anda partimin adayı olmadığım sürece projelerimi rahat anlatamıyorum. İnşallah projelerimi anlatarak neler yapacağımızı anlatacağız yıl yıl. Bugünün ekonomik şartları gerçekten zor. Ekonomik kriz var. Küçük esnaf inliyor. Onlarla mutlaka işbirliği içinde olacağız. Turizmci ne bekliyor? 12 ay nasıl yaşatacağız turizmi? Karşıyaka’nın çarşısında internet koyduk. Bunları çoğaltmak lazım mesela. Vatandaşımız kentin ana artellerinde, meydanlarında Ödemiş, Kınık, Kiraz’ında her tarafında rahta ulaşabileceği ücret ödemediği bu tip fırsatlara sahip olmalı. Avrupa’da ücretsiz internet ortamlarının olduğu yerde gençler oturmuş, yararlanıyor. Sohbet ediyor. Hizmeti her kesime yayarsanız farklı şeyler yaparsınız. Köylünün ürünlerini kentliyle buluşturmak değil köylü için yapacağımız. Onlarca köyümüzü Şirince gibi turizm köyü yapmalıyız, örnek projeleri hayata geçirmeliyiz. Dünyayı da gezdim. Uyduruk bir yere gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz, bir merkez oluşturulmuş, turizm noktası oluşturulmuş. Bayraklı’da yaptığımız Dünya Barış Anıtı mesela, bir bölgenin ağaçlandırma çalışmasıydı. Biz bunları söylediğimizde, o gün, inanmamışlardı. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmamızı herkes unuttu. Bin 800 konut, Mavişehir Şemikler Yalı’da binaları yıkıp yerinde kentsel dönüşüm yaptık. Bunu gerçekleştirirken orada başka bir şey yaptık. Kadifekale’nin kurtuluşuna yönelik bir projenin de hazırlığını yaptık. Uzundere kentsel dönüşüm alanının yaratılışını yaptık. Bunları bugün söylemek istiyorum mütevaziliği bırakıp. Biz Bakanlıktan Örnekköy’den onay istedik kentsel dönüşüm için.

BİR ŞEHRİ HERŞEYİYLE YENİDEN PLANLAYIP YAPILANDIRIRSANIZ…

Altyapı haritalarını çıkarmalısınız. Bu kentin yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. İnsanların refah ve huzur içinde yaşaması için içinden çıkılmaz trafik, otopark sorununu çözmelisiniz. Bayraklı’daki hastane yerinin nasıl kazandırıldığını kimse biliyor mu? İzmir’de bir proje yapılıyordu, büyükşehir hazırlıyor. Ben 2 milyon metrekarenin üzerindeki bir alanın vakfa verildiğini gördüm. Benim de bu bölgede bir hastaneye ihtiyacım vardı. Bizim hastane yerimizle ilgili o dönemin AK Parti İlçe Başkanı Ali Aslan ile birlikte genel başkan yardımcısı Nükhet Hotar vardı. Ricacı olduk ondan. Onun vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı’na ulaştık. 450 dönümlük alanı kabul etmemiş bakanlık. Bakana ulaştık. O gün o emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bakana rica ettim, ne olursunuz sayın bakanım, bir daha inceleyin, kademeli yapılabilir. Böyle bir hastaneye ihtiyacımız var. Bugün Bayraklı’nın sırtında o hastane yapılıyor. İzmir’in çok acil bunlara ihtiyacı var. Bir şehri planlayacaksınız, her şeyiyle yeniden yapılandıracaksınız, bunları yaparsanız başarıyı yakalarsınız.

KARŞIYAKA’YI İZMİR İÇİN ROL MODEL YAPMIŞTIK, BUNU TEKRAR SAĞLAMALIYIZ

Yaptığımız projelerle Avrupa’nın en çok istek alan kenti olmuştuk. artık biz kardeş şehir tekliflerini inceliyorduk. Temiz enerji ile ilgili çalışma yaptık. Ülkede ilk güneş enerjisi tarlasını yaptık biz. Bunu ben AB projeleriyle buluşturdum. Kadın sığınma evini AB fonlarıyla halletmiştim, kaynak yaratmıştım. BM, AB fonlarını çok iyi kullanmak zorundasınız. Karşıyaka’yı İzmir için rol model haline getirmiştik. Bunu tekrar sağlamak gerekiyor. 30 belediye başkanı arkadaşım. Yüzbinlerce oyla seçilmiş arkadaşlarımız çalışma arkadaşlarımız aynı zamanda. Sürekli koordinasyon içinde olacaksınız. Projeler üreteceksiniz. En büyük eksikliğimiz buydu.

ON TONA KADAR SU PARASI ALMAYACAĞIM BELKİ DE…

Vatandaşın bu saatten sonra kaybedecek zamanı yok. Vatandaşın şu anda yaşadığı ekonomik sıkıntı had safhada. İzmir’de İZSU altyapı sorunlarını hala çözmüş değil. Kanal sistemlerinin geri kaldığını düşünüyorum. Olanca hızıyla bunların yapılması gerekiyor. Geldiğimizde su sıkıntısını yeniden gözden geçireceğim. Belki de on tona kadar su parası almayacağım. Kırsalda kullandığın suyu, merkezdeki insandan yüzde 50 indirimli kullandırtmalıyım.

SORUNLARI ÇÖZMEK ÇOK ZOR DEĞİL, VATANDAŞLA BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ..

Sorunları çözmek çok zor değil. Vatandaşla birlikte çözeceğiz. Ulaşım sosyal bir proje. Metroyu arttırmak istiyorum mesela. Bütün banliyolarla birlikte. 30 ilçemizin de metrodan yararlanması lazım. Çok mu kolay? Değil. İnsanların ulaştığı ulaşım sisteminin hemen bozulmaması lazım. İnsanlar sıkıntı yaşadıkça size tepki duyuyor. Onların istemi doğrultusunda çözebiliriz.

ÖRGÜTÜMÜN EMRİNDEYİM, 30 İLÇE BAŞKANIMIZA ABİLİK YAPACAĞIM

Örgütün emrindeyim. Örgüt işine hiçbir zaman karışmayacağım. 30 belediye başkanımıza abilik yapacağım. 30 belediye başkanımıza da. Onlarla birlikte hareket edeceğim. Müthiş bir ekip olarak çalışacağız. Bürokrasi aktif çalışacak. Biraz yorulacaklar. Sendikal faaliyetlerde birlikte çalışmaya devam edeceğim. Stk’larla iç içe çalışarak onlarla birlikte ana konularda çalışacağız. Yasaların bize verdiği ölçüde. İzmir’i yönetmek çok kolay değil.

BEN İZMİR’İ UÇURACAĞIMA İNANIYORUM

İzmir gibi rol model olacak kenti yaratmak, Ege Bölgesi’ndeki diğer kentleri de CHP’li yapmak adına, ben İzmir’i uçuracağıma inanıyorum. Parti içindeki yarışın bitmesi ve halkın bize güvenmesini istiyorum. Zirveye taşıyacağız CHP’yi. 30 arkadaşımla birlikte çağ atlamış, müthiş bir kent yaratacağız. Zirvede olan bir kent yaratacağız. İzmirlilere buradan söz veriyorum. Projelerimizi açıklamaya başladığımızda, bunların sürelerini de ortaya koyacağız. Çevremize yapı almadan, sırtımıza kambur almadan İzmir’i birlikte yönetmeye talibiz.