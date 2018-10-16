Açıklama "(Kıbrıs'ta) Sırf müzakereye başlamak için tekrar masaya oturmak bizim için anlamlı değil. Sonuç alıcı olması lazım. Ada etrafında sondajlarımızı sürdüreceğiz. Derdimiz kimseyle kavga etmek değil, zenginliklerin hakça paylaşılmasıdır" ifadelerine yer verildi.
16 Ekim 2018 11:55
Çavuşoğlu'ndan flaş Kıbrıs açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs müzakereleri ve sondaj çalışmaları ile ilgili bir açıklama yaptı
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