Mustafa Gürkan Güzelbahçe'den aday olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi’nde adaylık sürecinin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik devam ediyor. İzmir’de aday adayları, Ankara mesaisinde görücüye çıkmaya devam ediyor.

Aziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağını açıklamasından sonra dikkatler, en kritik ilçelerden biri olan Güzelbahçe’ye çevrildi. Mevcut Başkan CHP’li Mustafa İnce’nin karşısına çıkmaya hazırlanan Alpay Kandemir ve Mustafa Gürkan tarafında da harketlilikler yaşanıyor.

Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Başkanı Mustafa Gürkan’ın adaylıkla ilgili son kararını yarın vereceği öğrenildi. İzmir’in en çekişmeli ilçelerinden biri olan Güzelbahçe’de Aday Adaylığını açıklayan Mustafa İnce, Alpay Kandemir’den sonra Mustafa Gürkan’ın ADD Genel Başkanı Süheyl Batumla Görüştükten sonra son kararını çarşamba günü açıklayacağı bekleniyor.

Mustafa Gürkan Kimdir ?

1970 karadeniz doğumlu olan Gürkan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim almıştır. İşadamı olan ve uzun yıllardır Uluslararası ticaretle uğraşan Gürkan, yönettiği 3 şirkette 50’den fazla çalışana sahiptir.

Üniversite yıllarında sosyalist fikirlerle tanışan Gürkan, öğrenci derneğinde özerk demokratik üniverste mücadelesiyle başlayan siyasi hayatına, madenci direnişleri ve cumhuriyet mitingleriyle devam etmiştir. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partis’inde devam eden Gürkan, bir çok demokratik kitle örgütünde görev almıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri Eşgüdüm başkanlığını sürdüren Gürkan, İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.