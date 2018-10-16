Orhan Çakır Kağıthane için aday adayı

Eski il genel meclis üyesi Orhan Çakır, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetimler seçiminde Kâğıthane belediye başkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kâğıthane eski İl Genel Meclis üyesi Orhan Çakır, Kağıthane Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini açıkladı. İlçe binasına gelerek adaylık başvuru dosyasını ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel’in elinde aldı. Orhan Çakır, "Örgütümle beraber, gençlerle beraber, kadınlarla beraber, emekçilerle beraber, Kâğıthane halkıyla beraber; Hep Beraber Kâğıthane’yi yeniden kazanmak ve beraber yönetmek için Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan Aday Adayı olduğumu açıklıyorum" dedi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul'u işgal eden İtilaf Donanması için "Geldikleri Gibi Giderler" sözünü hatırlatan Orhan Çakır,” AKP Kağıthane’de geldikleri gibi gidecekler. Kâğıthane’nin sorunlarını ve dertlerini biliyorum. Aday adaylığım sürecinde Kâğıthane’nin içinde bulunduğu durumdan çıkaracak ve Kâğıthane’ye yakışır bir belediyecilik anlayışını güçlendirecek, Kâğıthane’nin yüzünü tekrar güldürecek sosyal, kültürel alanlarda aktif, ekonomik faaliyetlerinde hesap veren, gençlerin ve kadınların daha katılımcı olduğu bir belediyecilik anlayışı için proje ve programları hep beraber oluşturmak ve gerçekleştirmek için çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Kağıthane ilçe başkanı Mehmet Ali Yüksel, “Her yerde olduğu gibi yerel yönetim müracaatları partimiz açısında sevindirici şeylerdir. Aday adaylığı başvurunuz hatırlı olsun diyorum. Sen tanıdığımız bildiğimiz bir arkadaşımızsın. Adaylık süreci devam ediyor. Adaylaşacak her arkadaşıma yürekten başarılar diliyorum” dedi.