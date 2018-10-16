'Telefonumu kırdım' diyen MHP’li vekil meğer...

Sözcü ABD'yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Apple boykotu çağrısına uyan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermiş “Amerika’yı protesto edeceğiz diye İphonu kırdık. Brunson uçağa bindi gitti. Amerika’yla aram açıldığına mı yanayım, İPhone mı üzüleyim, ajan Brunson'un serbest kalmasına mı kızayım. Kaldık ya la ortada. İphonumu verin” demişti.







MEĞER KIRMAMIŞ

Enginyurt’un bu sözleri büyük ilgi görürken bir çok kullanıcı bu mesajı paylaşmıştı. Ancak Enginyurt’un kırdım dediği iPhone marka telefonunu kırmadığı, söz konusu telefonu satarak yerine Samsung marka telefon aldığı ortaya çıktı. Enginyurt’un bu eylemi o dönemde de haber olmuştu. Enginyurt’la birlikte protestoya katılan MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ise, yanında getirdiği iPhone marka telefonu ayağının altında tekmeleyerek kırmıştı.

Enginyurt eylemi sırasında şu açıklamada bulunmuştu: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın dünkü çağrısı bizim için çok önem arz etmiştir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın iPhone telefonu olanların ve iPhone telefonu alacakların almaması yönündeki çağrısı bizim için adeta en önemli çağrı haline dönüşmüştür. Buradan da iPhone telefonu kullanmayacağımı bütün Türkiye’ye ilan ediyorum. Yerine de bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine Güney Kore menşeli Samsung marka telefonu kullanmaya başlayacağımı yine aynı şekilde bütün Türkiye’ye ilan ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı karşılıksız bırakılmamalıdır. Türkiye’de tüm milletvekili ve il başkanlarını iPhone telefonunu bırakmaya ve terk etmeye davet ediyorum.