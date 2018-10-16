İzmir'de hangi parti kimi aday gösterecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Sipahi İzmir için öne çıkan isimleri yazdı. Sipahi CHP, AKP için kulislerde konuşulan isimleri köşesine taşıdı.

Sipahi'nin "Kulislerde bu isimler konuşuluyor" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle;

Bu takvim gösteriyor ki, en az bir ay daha, yani kasım ortasına kadar birçok isim konuşulacak, tartışılacak demektir.

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Gelelim İzmir’de konuşulanlara...

Aziz Kocaoğlu’nun aday olmayacağının netleşmesinden sonra şu isimler öne çıkmaya başladı.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Atilla Sertel, Tuncay Özkan...

Bir de aday adaylığını açıklayan, açıklayacak isimler var.

Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Cevat Durak, Bergama Belediyesi eski Başkanı Sefa Taşkın...

Geçen hafta dört yılını değerlendiren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da bir soru üzerine, “Adaylığım söz konusu olursa yüzde 60’ın üzerinde bir rekor oyla seçilirim” diyerek adaylık sinyalini vermiş oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise ilçe ziyaretleri yapıyor.

Bir de Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar var.

Yorgancılar görev aldığı kurumlarda siyasete hep mesafeli durdu. Yine öyle olduğunu biliyorum ama kulislerde çokça ismi geçen isimlerden biri de Yorgancılar...

İlçeler için aday adayı sayısı bir hayli fazla...

Ben görüşümü tekrar etmek istiyorum.

Çok sayıda ismin kamuoyunda konuşuluyor olması gayet normal, ama ben CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki isim sayısının iki kişiden fazla olduğunu düşünmüyorum.

Tercihini de kamuoyu tepkilerine, anketlere, teşkilatın yapısına göre verecektir.

AK Parti’ye gelince...

İsmi en fazla telaffuz edilen kişi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener... Özgener de bugüne kadar siyasete hep mesafeli durdu. “Ben adayım” diye çıkmaz ama bir davet gelirse nasıl bir karar verir bilemeyiz. AK Parti’de büyükşehir adayı belli olmadan ilçelerin konuşulacağını zannetmiyorum.

Yine AK Parti kulislerinde en çok konuşulan isimler İzmir milletvekilleri Hamza Dağ ve Atilla Kaya... Partide etkili bu iki ismin belediye başkanlığını düşündüğünü zannetmiyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve Ege Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da yine konuşulanlar arasında...

Budak farklı bir rektör profili çiziyor. Üniversitelerin çok önemli olduğunu, yapmak istediği çok şeyin olduğunu söylese de, dediğim gibi kulislerde adı geçiyor.

Sürpriz bir isim de olabilir mi?

Siyaset sürprizleri sever, bekleyip göreceğiz.

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Gelelim İYİ Parti’ye...

24 Haziran’dan sonra partide bir sessizlik hakim. İYİ Parti’nin İzmir’i kritik gördüğü ama daha iddialı olduğu yerlerde güçlü adaylar çıkaracağı söyleniyor.

Yine de gelişmeleri görmek gerekiyor.

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HDP, İzmir’de aday gösterecektir. Ancak büyükşehirde oyların bir kısmı CHP’ye, bir kısmı AK Parti’ye kayacaktır.

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