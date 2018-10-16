CANLI- Akşener: Asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan

Akşener İYi Parti'nin grup toplantısında konuşuyor. Akşener'in konuşmasından satırbaşları şöyle;

-Yeni bir dil kuruyoruz, sağımıza solumuza bakmadan biz varız diyoruz.

-EYT'nin sesi olduk, oldunuz. Afetten zarar gören çiftçilerin sesi oldunuz. Şarbonlu et ithaline karşı durduk. Adana'daki tarım alanlarının yok edilmesine karşı durduk. Aynı şekilde Tarım Bakanlığı'na atama bekleyen kişilerin de sesi olacağız. Vatandaşın sesi olmaya devam edeceğiz.

- 3600 ek göstergenin takipçisi oldunuz, şarbonlu et ithaline karşı durdunuz, vatandaşın her sorunun takip etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta ziyaretimize gelen meslek öğreticilerin sorunlarını dinledik, çözüm için çalışmalar yapıyoruz. Bizim kapımız sesinin duyuramayan tüm vatandaşlara, odalara, derneklere, vakıflara sonuna kadar açıktır.

-Türkiye canımız pahasına koruyacağımız bir emanettir. Biz bu emanete talibiz. Türkiye bizim kaderimizdir. Razıyız ve gönüllüyüz. Vatandaşın her sorununu takip etmeye devam edeceğiz

-Ekonomik krizin öncü sarsıntıları bile vatandaşı buhranın içine itti. Herkesin izlediği bir tv programında Türkiye ile alay edilen programlar yayınlanıyor. Erdoğan’ın dolara endekslediği köprülere otoyollara zabıta mı gönderelim? Daha önce de ifade ettim doğru teşhis tedavinin ilk adımıdır. 16 yıldır süren borçlanma ekonomisinin sonuna geldik. Türkiye’nin altına döşedikleri dinamitler borç parayla örtmüşlerdi. Şimdi o perdenin açıldığı zamana geldik.

-Market raflarında etiket kontrol ederek enflasyon düşürebileceğini zanneden ilkel bir görüntü sergiliyoruz. Yaşanan sıkıntıya ancak damat kadar dikkatle yaklaşan bir iktidar var.

-Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar vatandaşın cebini yakıyor. Faturalardaki yüksek artış, vatandaşı borç sarmalına sürüklüyor. Bu sıkıntılı dönemde yerli ve yabancıya güven sağlamak. Türkiye bunu hak etmiyor. Emekliye, sabit ücretliye zam yapın diyoruz, ses yok. Elektrik faturasından TRT payını kaldırın diyoruz, ses yok.

- Türkiye uzun zaman sonra ilk kez cari fazla verildi. Borazan medya "Yeni ekoniminin başarısı" diye haberler yaptı. El insaf eylül ayında açıklanan program nasıl oluyor da Ağustos'a etki ediyor.

_ E cahiller Türkiye'de cari açığın aniden cari fazlaya dönmesi ancak kriz dönemlerinde olur. Bu sonuç ancak kriz zamanlarında görülür. Bu sonuç artık mal alamıyoruz demektir, bu sonuç artık üretim yapamıyoruz demektir.

-Bir çuval un kaça para olmuş, Bir koli yumurta kaça? Onun umurunda değil. Gübreden mazottan, sütten, mamadan haberi yok

- Erdoğan'ı sadece anketler ilgilendiriyor ancak şimdi anketler hiç de hoşuna gitmiyor.

“KITLIKLA BAŞ BAŞA KALACAĞIZ”

“Her türlü felaketi seninle yaşadık. Daha kötüsü ne olabilir. Aklını başına devşir rızkı veren Allah’tır Allah. Damat ekonomik programdan sonra bir de enflasyonla mücadele planı açıkladı. Yeni bir internet sitemiz de oldu. Enflasyonu kimin hortlattığını öğrendik. Meğerse bunu yapan bakkalmış, marketmiş, esnafmış. Orada yazan bu. Bu Açıklanan enflasyonla değil, esnafla mücadele planı.Seçimlere yatırım yapmayı bırak memleketin geleceğine yatırım yap. Gittiğiniz yol yol değil. İndirimde baskı için valilere genelge yolluyorsun. Esnaf yeni ürün alamaz hale gelecek. Raflar boşalacak ve 40 yıl aradan sonra kıtlıkla baş başa kalacağız.İn demekle iniyorsa hadi bakalım işsizliği indirin, faizleri indirin. Bir de o uçaklardan, arabalardan inin.

AKP NE OLDUM DELİSİ OLMUŞ

-AKP ne oldum delisi olmuş. Kendisini iktidara taşıyanlara savaş açmıştır. Kameralar karşısında pazarcının başına çökenler bunu gösteriyor. Bir kez daha söylüyorum hırsızın, fırsatçın”ın, dolandırıcının cezasını kes ama esnaftan uzak dur. Asıl fırsatçı sensin Sayın Erdoğan.

SARAY KURULUNA ELEŞTİRİ

Saray’da yeni kurul oluşturuyor. Kim bunlar biri literatürde olmayan tanımlar üreten biri. Biri de jöleli bir arkadaş. Daha önce Telekom’un yönetimindeydi durum ortada. Orkestra şefi de damat, bakın bakalım buradan ne hayır çıkacak. Esnafları, odaları, vakıfları topla onlarla konuş onlara danış. Bu ülkeyi ancak bu ülkenin insanlarıyla çözebilirsin.”

“BİZDEN KURTULAMAYACAKSIN”

“Kusursuz zannettikleri planlarına milletin verdiği cevap bu salonda. ‘Size boyun eğmeyiz’ diyenlerin cevabı burada. Hizaya çekemeyeceksiniz, boykotlar bizi durduramayacak. Artık İYİ Parti var.Sarayın istediklerini değil 81 milyonun dertlerini konuşacağız. AKP ile CHP’nin halat çekme yarışına dönen seçim geleneğini boşuna çıkaracağız. Daha yeni başlıyoruz derken şak yapmıyorduk. Araştırmalar gösteriyor ki McKinsey, Doğu Türkistan gibi konularda İYİ Parti ne diyorsa milletimiz de onu diyor. Siz üst aklın tuzağını bozdunuz. Korktuğu başına gelecek ne yapsan boş Sayın Erdoğan bizden kurtulamayacaksın.Bu ucube sistemi tanıtırken ne diyorlardı ekonomi şahlanacak. Peki sonuç ne oldu dolar uçtu, enflasyon uçtu, domates, yumurta, tuz uçtu, damat uçtu. Pişkinlikte sınırları yok. ‘Ajan demedim ajans dedim’ diyecek. Ne diyordu? “Bu fakir burada oldukça o teröristi alamazsın” biz ne dedik o zaman “Atma Recep”"

"TARİH SENİ AFFETMEYECEK"

"500 milyon dolarlık o fakire sesleniyorum. Türk devletinin itibarını papazın kaderine bağlamıştın. Papaz uçtu elbisesi kaldı. Bir zamanlar diyordun ya “papaz elbisesi bile giyerim” diye buyur giy artık.12 Eylül’de duruşma başlamadan onu karşılayacak komite hazırdı zaten. Tanıklar nasıl olduysa bir anda fikir değiştirdi. Trump sana cevap veriyor “Yardımları için Erdoğan’a teşekkür ederim” diye. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi aldın. Oradaki papazı alabildin mi? YPG’nin elindeki 2 istihbaratçımızı alabildin mi? Seni elin Amerika’sına dövdürmeyiz dik dur dedik. Sen ney yaptın yine boyun büktün. Türk milleti seni affetmeyecek. Bir kerecik sözünün arkasında dur da nazarlığın olsun."

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