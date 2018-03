CHP Kadın Kolları Başkanı, AKP’li başkanı istifaya çağırdı

AKP’li Döğücü’nün halkın gerçeklerinden kopuk olduğunu söyleyen Ağırman, “Sayın başkana tavsiyemiz, sokağa çıkıp şiddet gören kadınları bir görsün, bir dinlesin ve sonra da derhal görevinden istifa etsin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından Florya Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen “Kadınlar Günü” etkinliğinde konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, kadına şiddetin gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

Döğücü, “Son günlerde özellikle kadın problemlerini konuşurken sürekli şiddeti, ezilmiş kadınları gündeme getirenleri esefle kınıyorum. Bizim kültürümüzde kadına el kalkmaz. Bu bizde yaşanan bir şey değil. Bizim iktidarımızda kadına şiddetin, kadın ve töre cinayetlerinin çoğaldığını iddia edenler, o gelişmiş dedikleri ülkelerin istatistiklerine de baksınlar. Amerika’da, Avrupa’da acaba yılda kaç tane kadın ölüyor? Kaç tane kadın şiddet görüyor? Lütfen bunlara da baksınlar” dedi. AKP’li Döğücü’nün açıklamalarına ilk tepki CHP’nin İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman’dan geldi. Döğücü’yü istifaya çağıran CHP’li Ağırman, “AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı’nın yaptığı açıklamalar yalan olması bir yana kadınların karşı karşıya olduğu zulmü, tehlikeyi ve baskıyı yok saymaya yöneliktir” dedi.

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman açıklamasının devamında şunları söyledi: “Sadece 2017 yılında 409 kadının öldürüldü. 387 çocuk cinsel istismara uğradı. 332 kadın şiddete maruz kaldı. Ülkemizde genç kadın işsizliği Avrupa Birliği’ne üye ülke ortalamalarının yaklaşık 2 katı. 2014 yılında yüzde 20 olan genç kadın işsizliği, 2016 yılında yüzde 23,5’e, 2017 yılı Kasım ayında ise yüzde 25’e çıkmış durumda. Kayıtlı rakamlara göre ülkemizde her gün en az 4 kadın şiddete uğruyor. Türkiye’de resmi rakamlara göre her 10 kadından en az 3’ü 18 yaşının altında evlendirildi. Bunlar Türkiye’de kadınların durumuna ilişkin yalnızca birkaç veri. İktidar partisinin kadın kolları başkanının sözlerini duyunca kendisinin bu ülkede yaşamadığını düşündüm. Bu ülkenin kadınlarının sorunlarına bu kadar yabancı, kadınlardan bu kadar habersiz biri nasıl oluyor da kadın kolları il başkanı olabiliyor! AKP, her alanda olduğu gibi kadın politikalarında da halktan, halkın gerçeklerinden kopmuş durumda. Biz kadınların meselesi, tüm erkeklerle değil erkek egemen tahakkümü devam ettirmek isteyen, kadın sorunlarını yok sayan herkesle.

“Kadınları katleden erkekler Avrupa’dan mı ülkemize giriş yaptı?”

AKP’li başkana sormak isterim; Ülkemizde iyi bilinen ‘Kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etme’ gibi hakaret ve aşağılamadan ibaret söz, dilimize Avrupa’dan mı girdi? Bu ülkede yılda yüzlerce kadını katleden erkekler Avrupa’dan mı ülkemize giriş yaptı? Sayın başkana tavsiyemiz, sokağa çıkıp şiddet gören kadınları bir görsün, bir dinlesin ve derhal görevinden istifa etsin.”