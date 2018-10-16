Saray'ın adamları Ata'nın köşkünde

Sinan Tartanoğlu/Cumhuriyet- Yeni sistemle birlikte yeniden oluşturulan Cumhurbaşkanlığı teşkilatında Tayyip Erdoğan’la yakın çalışacak, atılacak adımlar için öneriler geliştirecek, raporlar hazırlayacak olan 9 Politika Kurulu’nun; 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı’na devredilen Çankaya Köşkü’nde çalışacağı belirtiliyor.

Atatürk döneminde yaptırılan ve ondan sonraki cumhurbaşkanlarınca kullanılan tarihi Çankaya Köşkü , yeni sistemde oluşturulan kurullarda görevli Mehmet Ali Yalçındağ, Yiğit Bulut, emekli general Adnan Tanrıverdi, Burhan Kuzu, Mustafa Akış, Hülya Koçyiğit, Orhan Gencebay gibi isimler tarafından kullanılacak.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, 10 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu. Kararname ile 9 Politika Kurulu’nun “bilim, teknoloji ve yönelik”, “eğitim ve öğretim”, “ekonomi”, “güvenlik ve dış politika”, “hukuk”, “kültür ve sanat”, “sağlık ve gıda”, “sosyal politika” ve “yerel yönetim” alanlarında Erdoğan’ın alacağı kararlara ve oluşturacağı politikalar öneriler geliştirmekle görevlendirildi. Kurullara ayrıca Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak çalışan 16 bakanlığın uygulamalarını izlemek ve Cumhurbaşkanı’na bununla ilgili rapor sunmak görevi de verildi. Erdoğan’ın gerekli görmesi durumunda kurullara başkanlık etmesi, ancak diğer çalışmalarına belirlenecek başkanvekili ile birlikte devam etmesi benimsendi. Kurulların ilk toplantılarını da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaparak başkanvekillerinin seçilmesi bekleniyor. Kurullar çalışma alanları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilecek.

Birçoğunu zaten Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlarının oluşturduğu kurul üyeleri Çankaya Köşkü’nde görev yapacak. Erdoğan’ın başkanlık edeceği toplantılar hariç çalışmalarını Çankaya Köşkü’nde yürütecek.

Tanıdık isimler

Geçen hafta kurullara atamalar yapıldı. Kararnameye göre en az üç üyeden oluşturulması beklenen kurullara toplam 76 görevlendirme yapıldı. Kurullarda tanıdık isimlerin görevlendirilmesi tartışma konusu oldu. Kurullara; eski Memur-Sen Genel Başkanı ve eski AKP milletvekili Ahmet Gündoğdu, eski AKP Grup Başkanvekili ve eski TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, eski AKP Milletvekili, eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Burhan Kuzu, OMV Petrol Ofisi CEO’su Gülsüm Azeri, Aydın Doğan’ın damadı işadamı Mehmet Ali Yalçındağ, Deniz Baykal döneminde CHP PM üyesi olan Korkmaz Karaca, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci; Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Yiğit Bulut, İlnur Çevik, Mehmet Uçum; TRT Yönetim Kurulu üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Akış, Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) kurucusu, emekli general Adnan Tanrıverdi gibi isimler atanmıştı. Orhan Gencebay ve Hülya Koçyiğit’in Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu’nda görevlendirilmesi dikkat çekmişti.

Türkiye 94 yıl Köşk’ten yönetildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’ün 1921 yılında kullanmaya başladığı Çankaya Köşkü, Büyük Önder’in ardından İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer’e hem konut hem çalışma binası olarak hizmet verdi. Mustafa Kemal Atatürk; yerleşkesinin içindeki şimdi müze olarak kullanılan eski bağ evinde 1921 ile 1932 yılları arasında kaldı. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi ve Ocak 2015’te Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na taşınması ile birlikte, Köşk; Başbakanlık binası olarak kullanıldı. Eski Başbakanlar Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım çalışmalarında Çankaya Köşkü’nü kullandı, Başbakanlık Resmi Konutu’nu da ikametgâh olarak tercih etti.

11 bin 794 TL’lik maaş bütçeden

Kurulların çalışmaları için her yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödenek ayrılacak. Kurul üyelerinin her birinin maaşının 11 bin 794 TL olduğu daha önce hesaplanmıştı. Buna göre kurul üyelerinin yıllık maaş giderinin 10 milyon 765 bin TL olduğu belirtilmişti.