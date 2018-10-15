Ünlü gazeteciden adaylık sinyali

Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu, yerel seçimlerde CHP'den aday adayı olacağı iddiaları üzerine kararını 16 Ekim saat 20:00'de başlayacak Halk TV Ana Haber Bülteni'nde duyuracağını açıkladı.

Ulu'nun aday adaylığı açıklaması:

"Sevgili dostlarım, değerli hemşehrilerim.

Türkiye'nin bildiği gibi; doğduğum, yetiştiğim, hiç kopmadığım memleketim İzmir'in şirin ilçesi Dikili'dir.

Güzel insanların yerleştiği, aydın toplum yapısı barındıran Dikili'de, halkımızın tevdi etmek istediği önemli bir vazife var. Aziz halkımız, belediye başkanlığı görevini üstlenmem için kuvvetli çağrıda bulunmaktadır.

Cumhuriyet Halk Partimizin tabanı ile toplumun bütün renklerinden oluşan büyük çoğunluk hayli istek ve destek sergileyerek gurur duyduğum teveccüh göstermektedir. Bireyi olmanın onurunu yüreğimde taşıdığım Dikili yaşayanlarının değerli görüşlerine hiçbir zaman duyarsız ve kayıtsız kalmadım.

Gereken her kademe ile yaptığım titiz istişareler sonucunda kararımı verdim. Bu mühim kararımı yarın akşam (16 Ekim Salı) saat 20:00'de başlayacak Halk TV Ana Haber Bülteni'nde, başta Dikili olmak üzere, Türkiye kamuoyuna açıklayacağım.

Eş zamanlı olarak, yazılı ve dijital basın ile sosyal medya sayfalarımdan da paylaşacağım.

Sizleri saygı, sevgi, dayanışma duygularım ve en iyi dileklerimle selamlıyorum.

Görüşmek üzere...

GÖKMEN ULU

GAZETECİ"