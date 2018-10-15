Cafer Aktürk, Ümraniye için aday adaylığını açıkladı

CHP Sancaktepe, Üsküdar ve Şile gibi ilçelerinden sonra Ümraniye İlçe Başkanı Cafer Aktürk de sürpriz şekilde aday adayı olduğunu açıkladı. İlçe binasında partililere seslenen Başkan Aktürk, önümüzdeki günlerde daha geniş katılımlı bir toplantıyla yol haritasını duyuracağını söyledi. Diğer ilçe başkanlarının aday adayı olacağı günler önceden bilinirken Cafer Aktürk’ün aday adaylığını son gün açıklaması sürpriz karar olarak değerlendirildi.

Adaylık noktasında tek isim kalsa ön seçim istemeye devam edeceğini ifade eden Cafer Aktürk, seçim kazanma noktasında iddialı olduğunu kaydetti. “Mart 2019 seçimini kazanmadıktan sonra benim ilçe başkanlığımın ne önemi var” diyen Aktürk; “Etrafımdaki 10-15 ilçe yöneticim meclisi üyesi olma hevesiyle siyaset yapıyorsa şimdiden görevi bıraksın” diyerek sert çıkıştı. Ümraniye’nin Sol’un kale olduğunu sözlerini tekrarlayan Aktürk; “İstanbul il başkanlığımızın yayınladığı videoda olduğu gibi emekçilerin yaşam merkezi Ümraniye’dir. Bu emekçi kardeşlerimizle kopan bağları yeniden kurup, CHP bayrağını hep birlikte Ümraniye Belediyesi’ne dikeceğiz” şeklinde konuştu.

CHP kadrolarını umudun adresi gösteren Cafer Aktürk; “31 Mart seçimleri demokrasinin kazanımı açısından önemli bir fırsattır. Ülkenin ve milletin ‘so’lun iktidarına ihtiyacı var. 31 Mart’ta ranta dayalı zihniyeti devre dışı bırakacağız. Duygusal hareket ederek temeli olmayan bir binayı inşaa edemeyiz. Vatan, millet Sakarya demekle başarı gelmez. Bunun altını beslemek lazım. Şimdi bir makine mühendisi olarak diyorum ki Mart 2019’da belediye seçimlerini hep birlikte kazanalım ve Ümraniye’nin kaderini değiştirelim. Cafer Aktürk olarak partim ve örgütümün vereceği her görevi ve sorumluluğu almaya ve üstlenmeye hazırım” dedi.