Fatih Erbakan yeni parti için düğmeye bastı!

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeni parti çalışmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Görüş'ün kalesi durumundaki Konya'da temaslarını hızlandıran Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Erbakan'ın Saadet'e dönmemesi durumunda 'Yeniden Refah Partisi' isimli bir parti kuracağı öğrenildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Milli Görüş temsilcisi Saadet Partisi’nden, AK Parti ve HAS Parti’den sonra yeni bir parti daha doğuyor. Ancak kurulması planlanan partinin, Anayasa Mahkemesi sürecini de tamamlaması gerekiyor.

'YENİDEN REFAH PARTİSİ' LOGOSU BİLE HAZIR!

Fatih Erbakan’ın öncülük ettiği ve siyasi teşkilat yapılanmasını tamamlayan partinin adının ‘Yeniden Refah Partisi’ olması amaçlanıyor. Parti için başak tanelerinden oluşan bir logo ile hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

2 KASIM’DA DÜĞMEYE BASIYOR

Erbakan, 2 Kasım cuma günü Hacı Bayram-ı Veli Camii’nden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığına partinin kuruluşu için başvuruda bulunmayı planlıyor.

FATİH ERBAKAN KİMDİR?

1 Ocak 1979 doğumlu Muhammed Ali Fatih Erbakan, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu.

Fatih Erbakan, ortaokul öğrenimini Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu’nda lise öğrenimini ise Ankara Ayrancı Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Yüksek lisans için İngiltere’ye gitti ancak annesi Nermin Erbakan’ın vefatı dolayısıyla dönmek zorunda kaldı. Lisans öğrenimini aldığı Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede yönetim ve organizasyon dalında doktorasını tamamlayarak “doktor” ünvanı aldı.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı olarak Saadet Partisi’nde görevini 2014 yılında yapılan 5. Olağan Kongreye kadar sürdürdü. Kongrede aday olan Erbakan’ın yerine yeniden Mustafa Kamalak seçildi. 14 Haziran 2013 tarihinde kurulan Necmettin Erbakan Vakfı’nın ilk genel başkanı seçildi.