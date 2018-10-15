'Urla’yı model kent yapacağım'

Urla Belediyesi Meclis Üyesi, CHP Urla Eski İlçe Başkanı Bahri Yalaz, Urla Belediyesi Başkan Aday Adaylığı süresince ilk kez Urlalılar ile buluştu. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen toplatıda konuşan Yalaz, bugüne kadar yaptığı görevlerin referansı olduğunu belirterek, “Urla’yı doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak model bir haline getireceğiz. Bizim yönetim anlayışımızda belediyenin kapısı her zaman ve herkese açık olacak” dedi.

Urla Belediyesi Belediye Başkan Aday Adayı Bahri Yalaz, aday adaylığı sürecinde ilk kez Urlalılar’ın karşısına çıktı. Urla Seyfü Sefa tesislerindeki buluşma yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleşirken, Bahri Yalaz tüm misafirlerini Eşi Zehra Yalaz, Kızı Aylin Yalaz ve Oğlu Anıl Yalaz ile birlikte karşıladı.

Konumasına Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Benim iki büyük eserim vardır; biri Cumhuriyet Halk Partisi, diğeri Türkiye Cumhuriyeti’dir." sözlerini hatırlatarak başlayan Bahri Yalaz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, laik ve demokratik Cumhuriyet'in asla sönmeyecek meşalesi olmaya devam edeceğini söyledi: CHP’nin en yeni üyesinden en eski üyesine kadar dünyadaki ve bölgedeki tüm olumsuz gelişmelere rağmen; laiklikten, Cumhuriyet ilkeleri ve Atatürkçü düşünce ile hukukun üstünlüğünden ödün vermeyeceğiz” dedi.

Referansım bulunduğum görevler

Katılımcılara “Yol arkadaşlarım” diye hitap eden Yalaz, Urla’da, cesaretli, eli iş tutup fark yaratan bir yerel yönetimin seçilmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Yerel idaresiyle bütünleşmiş etkin bir örgütlenmenin yerel hedeflere ulaşmada çok önemli olduğunu vurgulayan Bahri Yalaz, “25 yılı aşan siyasi hayatında,

partimin bir neferi olarak bana emanet edilen Urla Meclis Üyeliği, Büyükşehir Meclis Üyeliği ve 3 dönem Urla İlçe Başkanlığı görevlerini laiki ile yerine getirmeye çalıştım

ve bundan gurur duyuyorum. Bu güne kadar aldığım görevler ve yaptıklarım benim halkımıza olan referansımdır. Bir dava insanı olarak sizlerden gördüğüm sevgi ve ilginin yanı sıra ilçe örgütümden aldığım güç ve destek ile Urla’ma sınıf atlatacağıma inanıyorum. Bu amaca ulaşma yolunda ekip arkadaşlarımla birlikte gerekli donanım ve enerjiye sahip olduğumuza inanıyor ve Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğumu, birlikte yola çıktığım sizlere ilk kez burada açıklamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.” dedi.

Doğayı ve kültürel zenginlikleri koruyacağız

Amacının demokrasi, hak ve özgürlüklerine, Cumhuriyet ideallerine sahip çıkan bir ruhla ve sosyal belediyecilik anlayışıyla, Ege’nin Gözbebeği Urla’yı, doğal ve kültürel değerlerini koruyarak ve geliştirmek olduğunu ifade etti. Urla’nın pek çok alanda atıl kalan büyük potansiyelini harekete geçirmeleri gerektiğini söyleyen CHP Urla Belediye Başkanlığı Aday Adayı Bahri Yalaz, “Urlaların hakettiği refah ve kalkınmayı gerçekleştirmek için çalışacağını söyledi. Yalaz, “Ekolojik tarım ve hayvancılığın yapıldığı, tarihi zenginliklerin korunduğu, çevre dostu enerji kaynaklarının kullanıldığı, imar ve altyapı sorunlarının olmadığı, turizmin gerçek anlamda lokomotif olduğu bir model kenti sizlerle birlikte yaratacağız” diye konuştu.

Kamu yararı herşeyin üstünde olacak

Enerji, iletişim, trafik, imar, tarım, turizm ve eğitim alanında bilge kurullar tarafıından uzun süredir hazırlananan projelerini cesaret ve azimle hayata geçiriceğini ifade eden Bahri Yalaz, Cumhuriyet değerlerini özümsemiş bir CHP neferi olarak ulusal, toplumsal ve kamusal yararı her şeyden üstünde tutacağı sözünü verdi.

Ortak akıl vurgusu yapan Yalaz, konuşmasına; “Halka yakın bir Belediyemiz olacaktır. Urla Belediye Başkanı'nın makam odasının kapılarını sonuna kadar açık kalacak. Şeffaf, halkı dinleyen, hesap veren, liyakata inanan, projeler yaratan, sorun değil çözüm üreten bir yönetim anlayışı ile terimin son damlasına kadar çalışan bir belediye başkanı olmak için siz dava arkadaşlarımın desteğini istiyorum.” sözleriyle son verdi.