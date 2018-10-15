Muharrem İnce: Bu ayıba son verilmeli

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, CHP'nin tutuklu Parti Meclisi üyesi Erdem Erdem'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.



Muharrem İnce, Eren Erdem'e gerçekleştirdiği ziyaret hakkında Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün tam 108 gündür siyasi tutsak olarak tutulan CHP PM Üyemiz @erenerdemnet i Silivri Cezaevinde ziyeret ettim. Hakkında tek bir delil yokken, sadece birileri tarafından iftira atması istenen gizli tanık beyanları ile tutuluyor. Dosyada aynı suçtan başka tutuklu da yok!

Eren Erdem hücrede tek başına tutuluyor, daktilo istemiş talebi reddedilmiş. Hapishanede herkes inancına göre bir din adamı ile görüşebiliyorken, Eren Erdem Alevi Dedesi ile görüşmek istemiş yine izin verilmemiş. Bu ayıba son verilmeli, Eren Erdem özgürlüğüne kavuşmalıdır."

Bugün tam 108 gündür siyasi tutsak olarak tutulan CHP PM Üyemiz @erenerdemnet i Silivri Cezaevinde ziyeret ettim. Hakkında tek bir delil yokken, sadece birileri tarafından iftira atması istenen gizli tanık beyanları ile tutuluyor. Dosyada aynı suçtan başka tutuklu da yok! pic.twitter.com/5qcrvXK89R — Muharrem İNCE (@vekilince) 15 Ekim 2018