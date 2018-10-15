Yerel seçimde hangi parti, yüzde kaç oy alıyor?

ORC Araştırma Şirketi, Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankette, Türkiye genelinde AK Parti yüzde 32.4, CHP yüzde 23.9, MHP 15.7, HDP 5.1, İYİ Parti ise yüzde 2.4 olarak çıktı.

ORC Araştırma Şirketi, 7-13 Ekim 2018 tarihleri arasında 5186 katılımcı ile yüzyüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen yerel seçim oy tercihleri araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

MHP'NİN YÜKSELİŞİ

Anket sonuçlarında MHP'nin oylarındaki yükseliş dikkat çekti.

Türkiye geneli için yapılan ankette şu sonuçlar çıktı;

AK PARTİ %32,4

CHP %23,9

MHP %15,7

HDP %5,1

İYİ PARTİ %2,4

DIĞER %0,9

ADAYA BAĞLI/KARARSIZ %19,6