CHP'den iPhone'larını kıranlara Saray çağrısı

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak MYK hakkında açıklama yaptı. Öztrak gündemdeki gelişmeleri yorumladı.

Öztrak'ın açıklamasından satırbaşları şöyle;

-ABD Başkanı Trump'ın Türkiye sırtından böyle bir başarı hikayesi yazmasına kim izin verdi. Onu da ABD Başkanı'ndan öğrendik. Trump "Tüm bunları mümkün kıldığı için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" dedi.

- Değerli basın mensupları Türkiye hiçbir zaman böyle küçük düşürülmemişti. Küçük düşürülmeye çalışılan sadece yargı değildir. "bağımsızlık benim kaderimdir" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ABD'de üçüncü dünya ülkesi gib alaylara gelmiştir.

-Hatırlayalım bir iki ay önce Erdoğan ne demişti, "Ver papazı al papazı". Süreci bir rehine pazarlığı haline getiren Erdoğan yine bir akşam saat 18:00'de rahip Brunson'ı serbest bıraktı. Şimdi kimse bu bağımsız yargının kararıdır deyip aklımızla dalga geçmesin.

-Erdoğan arkasına koskoca Kurtuluş SAvaşı'nı Lozan'ı almış İsmet Paşa'yı eline ABD bayrağı aldı diye demediğini bırakmadı. Bugün aynı Erdoğan ABD senaryasonun uygulanmasını kolaylaştırarak gelecekteki yerini ilan etti. Siz emperyalistlerin oynadığı bir oyunun figüranı oldunuz.

-Anayasa referandum sürecinde "Emperyalistler tek adam rejimleriin sever, çünkü güçle baskıyla tek adam rejimlerinin kolunu bükmek kolaydır. Ama kuvvetler ayrılığının hakim olduğu bir ülkede bu mümkün değildir. Nitekim TBMM bunu 1 Mart tezkesi ile göstermiştir. Şimdi o onurdan geriye birşey kalmamıştır. Türkiye'nin ucube tek adam rejimi sistemine geçmesinin üzerinden 4 ay geçmeden geriye düşmüştür.

-Pastör Brunson olayı Türkiye'nin yumuşak karnını, ekonomisinin zayıflığını tüm dünyaya göstermiştir.

-Biliyorsunuz IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları yapılır. Büyüme verileri açıklanır. IMF'ye göre bize benzer ekonomiler 2019'da net yabancı sermaye girişi neredeyse duracak. Artık sadece AKP'nin genel başkanı değil IMF'de tulumbada su bitmiştir diyor. AKP şimdi su çekebilir miyiz diye ABD'ye bakıyor. AKP politikaları ile sıcak paraya bağımlı hale getiren Türkiye'nin ekonomisi risk altındadır.

-Tabi bu arada ABD'ye tepki vermek için kırılan iPhone'lar var. Böyşle yapan vekillerden bir tanesi iPhone'nun istemeye başlamış. Aslında bu vekilimizle birilket kıran vatandaşlarımız da Saray'a gidip iPhone'larının yenilenmesini istesin. Ne de olsa kriz Saray'a uğramıyor.

Türkiye IMF'nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye büyüme sırasında geriliyor. Ligden düşmemize bir tık kaldı. Böyle bir ortamda ekonomiyi yönetmeyi bilmeyen iktidar art arda programlar açıklıyor.

-En son zabıtaların kontrolünde yapılacak yüzde 10 iskontoya dayalı bir program açıkladılar. Ancak bu zabıta takviyeli enflasyon takvimi açıklanmadan önce kendilerinin de beklemediği enflasyon oranının açıklayan kişiyi görevden aldılar. Bakan Damat yerine atadığı ismin madenciliği bilmesi nedeniyle veri madenciliği yapacağını sanıyor herhalde. TÜİK'in kredibiletisi böyle bir dönemde herşeyden önemlidir. Kredibilitesi olmayan bir istatistik kurumunun zararlarını Arjantin'de gördük.

-Bu operasyonla işçinin, memurun, emeklinin maaşına düşük zam yapmak düşünülüyorsa bilsinler ki iki elimiz yakalarında olacaktır.

- İktidar hala alınması gereken önlemleri almıyor. Gerçeklerden kaçarak bir yere gidebileceğini sanıyor. Ubugün sorumluluklarından kaçabilirler ama yarın bundan kaçamayacaklar. Millete tasarruf derken Saray'ın bütçesini üçe katılıyorlar.

Hastanelerde vatandaş ameliyat olamıyar, Saray yine de itibardan birşey kaybetyeceğim diyor. Bu artışın neden kaynaklandığını açıklamalılar.

-İşsizlik Fonu'nun amaç dışı kullanılmasını engellemek için harekete geçiyoruz.

-24 Haziran'dan bu yana milletin ekmeğini küçülten Saray artık suçluların telaşı içindedir. Bu telaşla gündem değiştirmeye çalışıyorlar, partimize her durumda saldırarak Partimizi etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi de İş Bankası üzerinden bize müdahale ediyorlar.

-Bankaların en önemli sermayesi şöhretleri ve itibarlarıdır. Bankaların şöhret ve itibarlarnı zedelemeye dönük her türlü işlem Bankacılık kanunuyla yasaklanmıştır. Ama AKP'nin Genel Başkanı hukuk, kanun tanımamaktadır. Ekonomide ani bir çakılmanın tüm işaretleri ortadayken Türkiye'nin en büyük bankası üzerinden bir tartışma yürütülmek istenmektedir. sanik bilerek ve isteyerek bir bankacılık krizi tetiklenmek istenmektedir.

-Atamızın isminin olduğu tabelalardan indiren zihniyet şimdi Atamızın şahsi mirasına göz dikmiştir. Şimdi Atamızın bu mirasını Türk tarihinin araştırılmasına aktarmak yerine önce Hazine'ye ardından da Saray'a smootilere aktarmak istemektedir. Saray Atatürk'ün mirasına göz dikmiştir.

-Atamızın mirasına göz dikenlerin vatandaşlarımızın mallarına, arsalarına neler yapabileceği halkımızın değerlendirebileceği bir konudur.

8 Temmuz 2018'de meydana gelen ve 25 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Çorlu'daki kazanın bilirkişi raporu yayınlandı. neresinden bakarsanız bakın doğal afetin dışında zincirleme bir hatanın varlığı görülmektedir. Önlemler alınmamış, kontroller yapılmamıştır. Geliyorum diyen bu kazada yönetin hiçbir sorumluluğu yokmuş. Bu ülkenin yönetilemediğini hep söylüyoruz. AKP ve MHP ne kadar direnilerse dirensinler biz yitirilen canların hesabını sormaya devam edeceğiz.

Soru - Cevap

-Belediye başkanlarımızın hırsızlık yaptığına dair sayın Soylu'nun elinde bir belge var mıdır? bu demokraside hukuk devletinde geldiğimiz noktayı işaret ediyor. Bu ülkede Saray dışında hiçbir seçilmişe hak hukuk tanımak istemiyorlar.

Ayrıntılar geliyor...