Saim Diken'den adaylık açıklaması

14 Ekim 2018 Pazar günü partilileri ile birlikte önce Eyüpsultan Türbesi’ne giderek dua eden Saim Diken ve destekçileri kalabalık bir grup olarak CHP ilçe Başkanlığı’na yürüyerek gittiler.

İlçe Başkanlığı’nda da oldukça kalabalık bir grup tarafından karşılanan Saim Diken, aday adaylığı açıklamasını yaptı. Saim Diken’den önce kısa bir konuşma yapan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek, diğer adaylarda olduğu gibi Saim Diken’e başarılar diledi.

Mikrafona gelen Saim Diken aday adaylığını açıklayarak bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından CHP Amasya İl Başkanı Reşak Karagöz bir konuşma yaparak Saim Diken’e desteğini açıkladı ve Eyüpsultan’ı CHP’nin alacağını söyledi. Ayrıca CHP eski Milletvekili Ramiz Topal’da Saim Diken’e destek için salondaydı.

ADAY ADAYLIK AÇIKLAMASI

Sayın İlçe Başkanım

Saygıdeğer yönetim kurulu üyeleri

Kıymetli parti emekçisi yol arkadaşlarım ve çok değerli basın mensupları

Öncelikle bu anlamlı günde yanımızda olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.



Bugün, 25 yıllık emaneti geri alma kararlılığıyla yola çıkan, CHP’nin EyüpSultan’da iktidar olmasını sağlamak için gece gündüz mücadele veren ve vermeye devam edecek olan yol arkadaşınız, bendeniz Saim DİKEN’in adaylık açıklaması yaptığı gün değil sadece,



Bugün, 25 yıl sonra Eyüp’e CHP bayrağını dikecek olan neferlerin toplandığı, güçlendiği, sahada omuz omuza mücadele örneğinin ortaya konulduğu gün bugündür.



Peki Saim DİKEN kimdir sorusuna kısaca değinecek olursam:

Öncelikle ben de sizler gibi bir Eyüp Sultanlıyım.

İşletme Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda yerel yönetimler bölümünde yüksek lisans yapmaktayım.



30 senelik Bankacıyım.

Evliyim bir kızım bir oğlum var.

Yıllardır sivil toplum örgütlerinin içindeyim.

Ve İki yıldır Eyüp Sultan’da aktif olarak sahada çalışıyorum.

Yeşilpınar’da oturuyorum.

Eyüp Belediye Başkanlığı’na adayım çünkü;

Krize rağmen her sabah aynı umutla kepengini açan esnafın,

Günün ilk çayını demleyerek içimi ısıtan ama kendisi ısınacak doğalgaz parasını bulamayan Çaycı Gökhan’ın,

Kendisinin asla yaşayamayacağı rezidansların her santiminde emeği olan işçi kardeşimin,

Bu şehre kızan ama hiç vazgeçmeyen aşçının, öğretmenin, tezgahtarın, doktorun, avukatın,

Kapalı yollardan, trafikten ve bitmeyen kazılardan usanan taksicinin,

Tüm zorluklara rağmen gözlerinden umudu eksik etmeyen simitçi Bekir

Hunharca katledilen ve sahiplenmeyi bir türlü başaramadığımız sokak hayvanlarının,



Oynayacak bir parkı olmadığı için sokaklarda oynayan çocuklarımızın,

Rant uğruna evinden, barkından, anılarından koparılan Fatma teyzenin sesini, feryadını duyacak, onlara hak ettiklerini verecek bir Türkiye istiyorum, bir İstanbul istiyorum, bir Eyüp istiyorum.

İşte bu hayallerim için adayım.



İlçemize, örgütümüze, gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize, tüm Eyüp halkına hizmet etmek için adayım.

Eyüp’ün tarihi dokusuna sahip çıkarak, Eyüp’ü turizm cenneti yapmak için adayım.



Kentsel dönüşümde adaletin sağlandığı bir Eyüp hayali için adayım.

Şeffaf ve hesap verebilir, sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışı için adayım.

Eyüp Sultan’a hizmet etmek onurdur, gururdur, şereftir.

CHP’ye hizmet etmek, onurdur, gururdur, şereftir.



Bu yüzden İlçemizin, ilimizin, genel merkezimizin alacağı her karara saygılıyım.

İlçe başkanımıza ve yönetimine tarafsız duruşu için ayrıca teşekkürlerimi iletmek istiyorum.



Önseçim olmasını yürekten istediğimi de bilmenizi istiyorum.

Söyleyecek çok söz, anlatacak çok proje var. Ne mutlu ki tüm bu sözleri ve projeleri özgürce ifade edebilecek bir partinin mensubuyuz.

Bizlere bu emaneti bırakan, büyük lider, başkomutan, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.



Hak, Hukuk ve Adalet’in yılmaz bekçisi, dava adamı, Anadolu’nun Kemal’i, genel başkanımız Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU’na emekleri ve partimize kattıkları için sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

İlçemizde dünden bugüne emek veren ilçe başkanlarına, yönetimlerine, meclis üyelerine, mahalle temsilcilerine, gençlik ve kadın kollarına, belediye başkanlığında her dönem bayrağımızı daha yukarı çıkaran belediye başkan adaylarına da ayrıca teşekkür ediyorum.



Ve en büyük teşekkürü tabiî ki de partinin gerçek sahibi çok değerli örgüt emekçisi dostlarıma ediyorum.Ayrıca bu süreçte benimle birlikte aday adaylığını ilan eden ve edecek olan tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.

BİRLİK KAZANACAK

BİZ KAZANACAĞIZ

EYÜPSULTAN KAZANACAK