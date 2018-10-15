CHP'den AKP'ye: Destek verin kim yalan söylüyor görelim

AKP’lilere de çağrıda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Sayın Genel Başkanımızın açıklamasının ardından konuyu hemen inkar ettiler. Araştırma önergemize destek versinler kim yalan söylüyor görelim” diye konuştu.



CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında Gazi Üniversitede bazı ameliyatların ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle ameliyatlarının yapılamadığını açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısı ile Gazi Üniversitesi’nin tek örnek olmadığını açıklamıştı.

“Sağlıktan tasarruf olmaz” diyen Çetin Arık, konunun araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’lilerin konuyu inkar etme yolunu tercih ettiklerine dikkat çeken Arık, AKP’lilere seslenerek araştırma önergesine destek istedi. “Sayın Genel Başkanımızın açıklamasının ardından konuyu hemen inkar ettiler. Araştırma önergemize destek versinler kim yalan söylüyor görelim” diyen Arık, araştırma önergesinin gerekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Edebali’nin Orhan Gazi’ye vasiyet olarak söylediği “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” sözü günümüz de sosyal devletlerin üzerinde titizlikle durması ve hayatı geçirmesi gereken önemli bir sözdür. Güçlü bir devlet için, devlet yöneticilerinin vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli her türlü tedbiri alması bir zorunluluktur. Bu tedbirlerden biri de hiç kuşku yoktur ki sağlık alanında alınacak tedbirlerdir. Ancak son dönemde basına yansıyan bazı iddialar devletin bu asli görevinden salt ekonomik nedenlerden dolayı uzak durduğunu göstermektedir. Örneğin Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi, maliyetleri gerekçe göstererek, acil ameliyatlar dışında ameliyat yapılmaması talimatını veriyor.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık

Yine Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Başhekimi, ‘Bölgemizin tek aferez merkezi olan hastanemizde, bazı hastalarda hayat kurtarıcı olarak burayı bir kez daha söylüyorum, bazı hastalarda hayat kurtarıcı olarak uygulanan plazmaferez tedavisi için gerekli olan terapetik aferez seti stoklarımızda tükenmiş olup, alım gerçekleştirilememiştir. Bu haliyle hastanemizde plazmaferez tedavisi yapılamamaktadır.

Bize hasta göndermeyin’ diyor. Yine Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi Başhekimi genel cerrahlara talimat göndererek, “bu süreçte hayati öneme haiz malzemeler alınacak olup, diğer elektif ameliyat, işlem ve benzeri için kullanılacak olan malzemelerin alımı yapılmayacaktır. Acil dışında elektif ameliyat yapmayın” talimatı veriyor.

Gerekçesinde Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi denetleyici kurumlar karşısında devleti zarara uğratmak konusunda hesap vermekten söz ediliyor. İnsan sağlığı ile ilgili konularda karar mercii Sayıştay yada Maliye Bakanlığının denetçileri değil, Hipokrat yemini etmiş olan hekimlerdir. İnsan sağlığı üzerinde tasarrufa gitmek söz konusu olamaz. Kurulacak olan Araştırma Komisyonu ile söz konusu iddiaların araştırılması, insan sağlığını tehdit eden/edebilecek sorunların çözümü ve gerekli adımların atılması amaçlanmıştır."



Arık’ın AKP’lilere destek çağrısında bulunduğu araştırma önergesinin bu hafta meclis gündemine gelmesi bekleniyor.