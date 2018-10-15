15 Ekim 2018 13:04

Erdoğan Ankara'ya gitti

Erdoğan Ankara'ya gitti
Erdoğan, Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi’nden Ankara’ya gitti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12:00 sıralarında Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı Devletkonukevi’nden Ankara’ya gitti.

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