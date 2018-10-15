Yurt dışında kampanya başlattılar: Erdoğan her an...

Korkusuz yazarı Can Ataklı , Erdoğan'ın diploması için başlatılan kampanyada, 1 milyon başvuru olduğunu aktardı.

Can Ataklı bugünkü yazısının ilgili bölümünde "AİHM bu başvuruyu çok ciddi bularak inceleme kararı aldı." dedi

İşte Can Ataklı'nın bugünkü yazısı:

YENİ ÖĞRENDİM

‘DİPLOMA’DA 1 MİLYON FAKS AŞILDI

Kamuoyunun gündemine pek gelmiyor ama sessiz ve derinden giden müthiş bir mücadele var.

Yandaş medyanın asla giremeyeceği bir konu bu.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olurken yasa gereği sunduğu üniversite diploması geçerli mi değil mi?

Bu konuda kitaplar yazıldı.

Pek çok kişi bu konuda kamuoyuna açıklamalar yaptı.

Ancak hiçbir şey olmuyor.

Çünkü bu konuya açıklık getirmesi gereken tüm kurumlar kulaklarının üzerine yatmış durumda.

Ve muhtemelen bir hata yapıp bir çuval inciri berbat etmemek için hiçbir şey söylemiyorlar.

Buna karşı yurtdışında yürüyen büyük bir kampanya var.

Daha önce de yazmıştım. Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı.Tabii herkes “Ne alakası var bunun AİHM'le?” diye sorabilir.

Var.

Şöyle var; AİHM'e başvuranlar “Cumhurbaşkanı seçilme hakkı olmayan biri aday oldu ve kazandı, böylelikle başka adayların önü kesilmiş oldu, bu siyaset yapmak isteyenlerin hakkına tecavüzdür” gerekçesini öne sürüyorlar.

Sanılanın aksine AİHM bu başvuruyu çok ciddi bularak inceleme kararı aldı.

Böylelikle Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye'de ulaşılamayan diplomasi” artık Avrupa'nın da konusu haline geldi.

Girişimcilerin başını çeken Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, “üniversite mezunu olan” ve bu nedenle hakkının gasp edildiğine inanan herkesi AİHM'e şikayetçi olmaya davet etmişti.

Bir ay kadar önce size duyurmuştum, o sıralar AİHM'e şikayet dilekçesini faksla yollayanların sayısı 200 bini bulmuştu.

Geçen hafta Metin Güler'le telefonda konuştum.

“Faks çekenlerin sayısı 1 milyonu geçti” dedi.

Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü başvuru sistemi mail üzerinden çalışmıyor, imzalı dilekçenizi AİHM'in faksına göndermeniz gerek.

Bu sayının 1 milyonu geçmesi ilk anda inandırıcı bile gelmeyebilir.

Metin Güler, “Bu nedir ki, biz 5 milyonu hedefledik. Türkiye beklenmedik bir anda Erdoğan'ın diplomasının geçersiz olduğu gerçeği ile karşılaşacak” dedi.

Konuyu merak eden ya da ilgilenenler sosyal medya üzerinden dilekçe örneklerine de diploma girişimcilerinin çalışmalarına da ulaşabilirler.