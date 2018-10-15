CHP’den İş Bankası tepkisi: Direniriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası hisseleri ile ilgili “Konuyu Meclis’e getirip, bu hisselerin Hazine’ye devrini sağlayacağız” sözlerine tepki gösterirken, “Bugün Atatürk’ün mirasını, tapusunu delmeye çalışanlar, milletin mirasının tapusunu da deleceklerdir” dedi.

Öztrak konuya ilişkin Hürriyet gazetesine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

SUÇLULUK TELAŞI

“Görebildiğim kadarıyla ciddi bir şekilde suçluluğun telaşındalar. Ekonomiyi batırdılar, Türkiye’nin itibarını ciddi bir şekilde erozyona uğrattılar. Suçluluk telaşında İş Bankası’nı ortaya atıyorlar. İş Bankası hisseleri Atatürk’ün vasiyeti ve mahkeme kararıyla CHP’nindir. Biz de bu vasiyeti yerine getirmek için çalışıyoruz. Anayasa’da da bunun yeri var, Atatürk’ün mirasına dair. Buradaki mesele ne?

YATIRIM GELMEZ

Bu geçmişte denendi, hep hüsranla sonuçlandı. En son da 12 Eylül generallerinin girişimi oldu. Bugün Atatürk’ün mirasını, tapusunu delmeye çalışanlar, milletin mirasının tapusunu da deleceklerdir. Sorun CHP sorunu değil, milletin de sorunudur. Mülkiyet ve miras hakkını, özel hukuk hükümlerini hiçe sayan bir zihniyet tarafından yönetilen ülkeye yabancı sermaye gelmez, yerli sermaye yatırım yapmaz. Sorun, sarayın gündem değiştirmek için yaptığı bu girişimlerle ekonomiye zarar verecek pozisyona gelmeleridir.

MHP PEŞİNE TAKILDI

Mülkiyet hakkı açısından da öyle anlaşılıyor ki MHP de bu süreçte sarayın peşine takılmıştır. Kanuna karşı yapılan bu girişim kanuna rağmen, Anayasa’ya rağmen son derece tehlikelidir. Sorun CHP sorunu değil milletin de sorunudur. Mülkiyet ve miras hakkını, özel hukuk hükümlerini hiçe sayan bir zihniyet tarafından yönetilen ülkeye yabancı sermeye de gelmez yerli sermaye yatırım da yapmaz. CHP olarak da eşkıya karşısında Anayasa’dan kaynaklanan her türlü direnme hakkını kullanırız.

DAMPİNGLE ENFLASYON DÜŞMEZ

(Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı) Fiyatların düşmesinden, vatandaşın daha ucuza alışveriş yapmasından ben de memnunum ama uzun vadeli bakmalıyız. Fiyatları aşağı çekmek suretiyle enflasyonun düşeceğini bekliyorlar ama insanlar her gün konkordato ilan ediyor, iflas ediyor. Damping yaparak enflasyon düşmez. Üretici fiyatları yüzde 40, tüketici fiyatları yüzde 20 artmış, yüzde 20 marj var. Dönüp, ‘indirin fiyatları’ derseniz, çoğu iflas eder ki, birçoğu o noktaya gelmiş, ya da tezgâh üstüne iki tane koyuyorsa, sekizi tezgâh altına iner, karaborsa olur. Fiyatı düşürmek için kârından vazgeçecek veya işçi çıkartacak. Elektrik ve gazda niye indirim yapmıyor.

STRATEJİ OLABİLİR

İndirim yapılan ürünlerin hepsi enflasyon sepetinde ise ancak yüzde 10 düşer. Gıdada yapılıyor diğer kalemlerde indirim yapmıyorsa gıda fiyat artışı düşük, diğerleri yüksek olur negatif bir rakam çıkmaz. Arkasında bir strateji olabilir. Geçtiğimiz hafta TÜİK Başkan Yardımcısı enflasyon rakamları fazla çıktığı için görevden alındı. Enflasyon nedeniyle şimdi teatral bir program uygulanıyor. Yeni başkan yardımcısı acaba enflasyonu gizleyerek düşük enflasyon mu açıklayacak? Bu memura, işçiye yapılacak zam nedeniyle enflasyonu gizlemektir, onların cebinden almaktır.”