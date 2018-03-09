İşte CHP tüzüğünde kabul edilen ilk maddeler

Barış CAN/YURT - CHP Tüzük Kurultayı, Hakkı Süha Okay'ın Divan Başkanı seçilmesi ile sabah saatlerinde başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla devam etti. Devam eden Kurultay'da, CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı taslakta yer alan birinci madde oy birliği ile kabul edildi.

Kabul edilen birinci madde şu şekilde:

İKİNCİ MADDE GÖRÜŞMELERİ

İstanbul milletvekili İlhan Cihaner'in 2'nci maddeye eklenmesini istediği önerge nitelikli çoğunluğun olmaması sebebiyle reddedildi. Oylamada 259 kabul, 306 red oyu kullanıldı.

2'nci madde de 728 'evet' 2 'red' ile kabul edildi.