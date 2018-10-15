'İYİ Parti, AKP'ye destek verecek'

Selda Güneysu/ CUMHURİYET- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde CHP’yle birlikte ‘Millet İttifakı’ blokunda yer alan İYİ Parti , yerel seçimler öncesi direksiyonu AKP tabanına kırdı.

Parti yönetiminde, partinin “ CHP ve HDP’yle yan yana anılmasının İYİ Parti’ye zarar verdiği” belirtilirken, parti Meclis’te de AKP’ye ‘şartlı destek’ verecek. AKP’nin hazırladığı bir yasa teklifinin işçinin, memurun, emeklinin, esnafın veya Türkiye dış politikasının yararına olması halinde İYİ Parti, o düzenlemeleri Meclis’te destekleyecek.

İYİ Parti ’nin, yerel seçimlerde “ CHP ile birlikte ittifak halinde olmaktansa, bazı iller için işbirliği içinde olmayı” tercih edeceği belirtiliyor. İYİ Parti ’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de “AKP ve MHP ittifakının oylarını düşüreceği” değerlendirmeleri de yapılıyor.

Parti, 24 Haziran seçiminde il ve ilçelerde, ikinci ve üçüncü olan partilerin işbirliği yapmasıyla, yerel seçimin sonucunun değiştirilebileceğini de hesaplıyor. “AKP ile işbirliği yapılması” halinde, 24 Haziran’da ikinci sıraya düştüğü illerden “birinci parti olarak çıkabilmeyi” de hesaplayan İYİ Parti yönetimi, yerel seçimde CHP’den alacağı ‘emanet oylar’ yerine kendi tabanından alacağı oylarla hareket etmeyi planlıyor. AKP’li ve MHP’li seçmenin oylarına talip olan İYİ Parti, ‘işbirliğini’ öne çıkartarak; “şehirler üzerinde mutabakat formülünü” de yaşama geçirmek istiyor.

AKP’ye destek

“ CHP ’nin yerel seçimlerde, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerdeki ilçeler ile doğu bölgelerinde HDP’yle işbirliği içinde olmasının İYİ Parti ’yi hedeflenen AKP ve MHP tabanından uzaklaştıracağı” değerlendirmelerinin de yapıldığı İYİ Parti, Meclis’te de “AKP’yi şartlı destekleyecek.” Desteğin gerekçesi ise kamuoyuna, “ İYİ Parti, düşmanlık ve kökten reddedişlerin yapıldığı bir siyasi parti değil” olarak açıklanacak. Böylece İYİ Parti ’nin, 24 Haziran seçimleri dönemi ve sonrasında AKP ve MHP ’nin partiyi “ HDP’yle yan yana getirme durumundan uzaklaştıracağı” ifade ediliyor.