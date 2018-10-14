CHP Kars'ta adaylık istifası

Kars Selim ilçesi CHP ilçe başkanı Barış Koç, 30 Mart yerel seçimlerinde partisinden Belediye başkanlığı için aday adayı olduğunu ifade ederek, ilçe başkanlığından istifa ettiğini açıkladı...

Koç'u diğer aday adaylarından ayıran en belirgin özellikleri ise Selim'de doğup büyümüş olması, halen Selim'de ikamet ediyor ve çalışıyor olması.

Genç, başarılı bir siyasetçi oluşu ve en önemlisi Selim'de tüm kesimler tarafından sevilen ve saygı duyulan biri olması.

Uzun yıllar partinin çeşitli kademelerinde görev yapan, Selim ilçe başkanlık görevi ve kurultay delegesi görevini yürüten ve ilçede esnaflık yapan Koç, 1982 doğumlu evli 2 çocuk babası.