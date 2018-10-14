Nihat Matkap’tan İş Bankası hatırlatması: Devredilemez!

Nihat Matkap bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir hatırlatma ile İş Bankası üzerinde tasarruf sağlamaya çalışanların hevesini kursağında bıraktı.

Eski Çalışma Bakanı ve CHP Genel Başkan eski yardımcısı Nihat Matkap bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir hatırlatma ile İş Bankası üzerinde tasarruf sağlamaya çalışanların hevesini kursağında bıraktı.

Matkap, “R.T.Erdoğan incelemeden, hazırlık yapmadan konuşuyor. Birincisi T.İş.Bankasında CHP’nin hissesi yok. O hisseler ATATÜRK’e ait. Bu hisseler Anayasa’nın 134. maddesi ve Miras hukukuna göre devredilemez.” dedi.

Makkap’ın açıklaması şöyle:

Anayasanın 134. Maddesi

Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla; Atatürk’ün manevi himayelerinde, Cumhurbaşkanının gözetim ve desteğinde, Başbakanlığa bağlı; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezinden oluşan, kamu tüzel kişiliğine sahip “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu” kurulur.

Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu için Atatürk’ün vasiyetnamesinde belirtilen mali menfaatler saklı olup kendilerine tahsis edilir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun; kuruluşu, organları, çalışma usulleri ve özlük işleri ile kuruluşuna dahil kurumlar üzerindeki yetkileri kanunla düzenlenir.