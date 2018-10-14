Erdoğan'ın 'kayyım' planına HDP'nin yanıtı ne olacak?

Yerel seçimlere 6 aya yakın süre olmasına karşın Erdoğan'ın şimdiden, belediyelere kayyum atamalarını sürdüreceklerini açıklamasını HDP'nin Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin yerel seçim stratejisinin tartışıldığı Kızılcahamam kampında, HDP'li belediyelere yönelik "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz'' çıkışı, tartışılmaya devam ediyor.

Yerel seçimlere 6 aya yakın süre olmasına karşın Erdoğan'ın şimdiden, belediyelere kayyum atamalarını sürdüreceklerini açıklamasının, Doğu ve Güneydoğu'daki seçmeni partisine yönlendirmeye dönük stratejinin bir parçası olduğu iddia ediliyor. Bunun somut kanıtı olarak da Erdoğan'ın partisinin bölge milletvekillerine, "Bölgede HDP'ye belediye kaptırmayın" talimatı vermesi gösteriliyor. HDP'ye göre ise, Erdoğan'ın bu tutumunun altında hem seçmene hem de HDP'ye baskı kurma amacı yatıyor.

HDP'nin Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Erdoğan'ın bu çıkışının, bölge seçmenine baskı boyutunun yanısıra, seçilmiş belediye başkanları dönemine, bir anlamda demokrasiye yönelik bir tehdit niteliğinde olduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın sorularını yanıtlayan Bilgen, şu görüşleri dile getiriyor:

"Bu konunun şuyu vukuundan beter dedirtecek bir boyutu var. Gerçekten yapmaya niyet etmiş karar vermiş bu konuda devetin bütün organları arasında ortaklaşma sağlamış da olabilirler, bunun sinyalini veriyor zaten. Hani bu asla asla olmaz diyebileceğimiz bir dönemde yaşamıyoruz. Ne yazık ki hukukunen temel değerlerinin siyasetin en temel ölçülerinin sıfırlandığı bir ortamdayız.

Ama bu baskıya boyun eğmek, bundan hareketle de yılgınlık içine girmek asla bizim açımızdan sözkonusu değil. İkinci bir ihtimal, bu sadece siyasi bir korku salma, seçmeni etkileme ve böylece aslında şimdiden seçim kampanyası yürütme niyeti de olabilir, Ve sadece Erdoğan'ın ya da partisinin çıkarları düşünülerek de yapılmış olabilir."