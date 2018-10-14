Karabağ'dan Aziz Kocaoğlu çıkışı

EGE POSTASI /Adı büyükşehir aday adayları arasında öne çıkan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Küçük Menderes'ten başlattığı ilçe turlarına Menderes, Torbalı ve Selçuk ile devam etti. Bayraklı CHP İlçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları üyelerinin de eşlik ettiği Karabağ, teşkilatlarda yoğun ilgiyle karşılandı.

Partililerle bir araya gelen Hasan Karabağ, önemli mesajlar verdi. Karabağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki toplantıda, "Seçim bildirgelerimizi bile okumadan eleştiriyorsunuz. Sağda solda, televizyonlarda 'parti politikası yok' diyorsunuz. Okusanız bu eleştirileri yapamazsınız" sözleriyle hedef aldığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yüklendi.

YAKALADIĞINIZDA SİZ DE ELEŞTİRİN

Teşkilat üyelerine ve partililere, "Gidecek başka yerimiz yok. Onun için CHP’yi insafsızca televizyonlarda eleştirenleri yakaladığınızda siz de eleştirin" diye seslenen Karabağ, "3 dönem belediye başkanı olup ondan sonra CHP’yi tukaka yapmak yakışıksız hareketlerdir. Bunları yapmamak lazım. Biz beledeye başkanı olarak istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz genel başkana. Bir eleştirimiz varsa yüzüne söyleyelim" diye konuştu.

İTHAL ADAY İSYANI

Karabağ, İzmir'de yavaş yavaş kamuoyuna çıkmaya başlayan ithal adaylara da tepki gösterdi. Karabağ, "Bu süreçte daha çok Atatürk diyeceğiz, cumhuriyet diyeceğiz, Türk bayrağı diyeceğiz. Böyle insanların belediye başkanı olmasını istiyorum. Atatürk'ü ağzından düşürmeyen, cumhuriyeti seviyorum diyen, laikliği seviyorum diyen ve onun için mücadele eden arkadaşlarımız belediye başkanı olsun. Partinin dışından kimse aday olmasın. Nedir bu parti dışından aday devşirme dönemi. Ben her gittiğim yerde bu hassasiyeti anlatıyorum. O zaman bu örgütlerin, buradaki emeklerin ne anlamı kalıyor" dedi.

CUMHURİYETİ YENİDEN İNŞA EDERİZ

"Cumhuriyeti kuran parti bizim evimiz. Bu saatten sonra başka bir yere gidecek değiliz" diyen Karabağ, şu ifadeleri kullandı: "Korkunun ecele faydası yok. Korkaklar hergün ölür cesurlar bir gün ölür. Atatürk korksaydı Samsun’a çıkmazdı. Yere bakmanın bir anlamı yok. Kafamızı kaldıralım. Koşullarımız 19 Mayıs 1919’dan, sevgili Atatürk’ün Samsun’a çıkmasından daha zor değil. Daha büyük avantajlarımız var. Türkiye’yi bu girdaptan biz çıkarırız. Bu siyasal İslamcı, faşist iktidardan biz kurtarırız. Ve de cumhuriyeti yeniden inşa ederiz. Ben kadınlara güveniyorum. Kadınlar bu işin mihenk taşı."