14 Ekim 2018 15:28

Başkan Arslan'ın acı günü

Başkan Arslan'ın acı günü
Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın annesi Fidan Arslan, hayatını kaybetti. Anne Arslan, yarınki cenaze töreninin ardından ebediyete uğurlanacak.
+ A -

Paylaş

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan'ın annesi Fidan Arslan, bugün İzmir'de hayatını kaybetti. Solunum yetmezliğine bağlı olarak yaşamını yitiren anne Arslan'ın cenazesinin yarın saat 13.00'te Küçük Çiğli Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Çok Okunanlar

Siyaset