CHP'den Ek Gösterge için kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP’li mimar ve mühendis milletvekillerinin tamamının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde kamuda çalışan mimar ve mühendislerin ek göstergeleri ve özel hizmet tazminatlarında iyileştirme yapılması istendi.
CHP'nin verdiği kanun teklifi şöyle:
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan bu kamu görevlileri ülkenin kalkınması ve gelişmesi açısından oldukça önemli olan meslekleri icra etmektedirler.
Söz konusu meslek mensuplarının hakları ve sorumlulukları, maaşları veya ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanmıştır. Teknik hizmetler sınıfı olarak tanımlanan bu görevlilerin kamuda çalışmalarını teşvik etmek amacıyla da bu çalışanlar açısından söz konusu kanunda özel düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, son 25 yılda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal hakları açısından oldukça ciddi bir satınalma gücü kaybına uğramışlardır. Söz konusu kamu görevlilerinin sadece çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden diğer hakları da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.
Aldıkları ücretlerin ikinci unsuru olan ve Devlet Memurları Kanunu’nun 43. Maddesinde tanımlanan ek göstergeleri derecelerine göre farklılık göstermektedir. Kanunun eki niteliğindeki (I) Sayılı Cetvelin II – Teknik Hizmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu kamu görevlileri 650 – 3600 rakamları arasında ek gösterge almaktadırlar. Söz konusu mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancıları ve diğer teknik elemanların aldıkları ek göstergeleri diğer meslek sınıflarına göre oldukça düşük kaldığı gibi emeklilik aylıklarını da etkilemesi nedeniyle maaşlarının ve aylıklarının da düşük belirlenmesine neden olmaktadır.
Aynı şekilde söz konusu kamu görevlilerinin ücretlerinin bir diğer unsuru da özel hizmet tazminatlarıdır. Devlet Memurları Kanunu’nun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152. Maddesinin II nolu fıkrasında özel hizmet tazminatı tanımlanmıştır. Söz konusu fıkranın (c) altbendinde de teknik personele ödenecek özel hizmet tazminatının şart ve esasları düzenlenmiştir. Söz konusu tazminat, doktor, subay, hakimler gibi gruplar açısından çeşitli kanunlarla yükseltilmişken teknik personel için belirlenen özel hizmet tazminatı yönünden de mağdur edilmişlerdir. Diğer yandan söz konusu meslek grubunda olanlar kendi içlerinde de ayrıştırılmışlar ve büyük yatırım projelerinde çalışanlar ile açık alanlarda fiilen çalışanlara yönelik bir ayrımcı tavır sergilenmiş ve bunlara farklı özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.
Ülkemizin kalkınmasının açısından oldukça önemli olan, her projenin her çalışmanın planlanması, yaşama geçirilmesi sürecinde sorumluluk üstlenirken, denetleyen, hak edişlere imza koyan, ülke imarının, sanayinin, tarımının, madenciliğinin, ormancılığının ve üretiminin temel unsuru olan, teknik ve bilimsel temelde yürüttükleri çalışmalarla vazgeçilmez bir yere sahip olan kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir planlamacılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının en azından asgari düzeyde düzeltilebilmesi hedefiyle bazı düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir.
Kanun teklifi ile diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizlikleri ve farklılıkların bir nebze giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında da etkisi olan ek göstergeleri ile özel hizmet tazminatlarında iyileştirme yapılması öngörülmektedir.
Kanun teklifi ile peyzaj mimarı ve iç mimarların da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Devlet Memurları Kanunu’nun 36. Maddesinin II-bendinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına atanabileceğine ilişkin görüşü doğrultusunda söz konusu mesleklerin ek gösterge ve özel hizmet tazminatı açısından Teknik Hizmetler Sınıfı’na eklenmesi öngörülmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1-Kanun teklifi ile diğer meslek sınıflarıyla aralarındaki eşitsizlikleri ve farklılıkların bir nebze giderilmesi amacıyla kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar ve şehir plancılarının emeklilik haklarında da etkisi olan ek göstergelerinin arttırılması öngörülmektedir.
MADDE 2 -Kanun teklifi ile kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil mühendis, mimar ve şehir plancılarına ödenen özel hizmet tazminatı oranları, usul ve esasları yeniden düzenlenerek diğer meslek grupları ile olan farklılıkların giderilmesi öngörülmektedir.
MADDE 3 - Yürürlük maddesidir.
MADDE 4 - Yürütme maddesidir.
DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
MADDE 1-14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152. Maddesinin (II) sayılı fıkrasının (A) bendinin (c) altbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan;
1. Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim veren okul mezunları için % 260’ına,
Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Yüksek Peyzaj Mimarı, Mühendis, Mimar, Peyzaj Mimarı, İç Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerini haiz olup (Bunlardan Müdür ve daha üst merkez ve taşra birim yöneticileri dahil) 1-4 üncü derecelerden aylık alan ve kurumlarınca belirlenen büyük yatırım projelerinde çalışanlara bu projelerde çalıştıkları sürece ayrıca % 30'una,
2. Dört yıldan aşağı yükseköğrenim veren okul mezunları için % 100 üne,
3. Lise dengi mesleki öğrenim veren okul mezunları için % 72 sine,
Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.
Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ayrıca 70 puana kadar ilave yapılabilir.
Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personele bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir.”
MADDE 2 -14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan Veya Aylık AlınanDerecelere Göre Ek Göstergeler” başlıklı I Sayılı Cetvelin II – Teknik Hizmetler Sınıfı başlıklı fıkrası (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 - Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.