İnce'den İş Bankası tepkisi: Herkesi sahip çıkmaya çağırıyorum

Muharrem İnce, Özel, CHP'nin İş Bankasındaki hisseleri ile ilgili, paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de desteklediklerini belirttiği, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi konusunda tepkiler sürüyor.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda özetle şunları söyledi:

"İş Bankası hisseleri konusunda yeniden başlatılan tartışmanın asıl amacının gündemi değiştirmek olduğu açıktır. Ekonomi ve dış politikada yaşanan çöküşün sonuçlarının gözlerden kaçırma gayreti içindeler.

Herkesi Anayasal hakları olan mülk edinme ve miras bırakma hakkına sahip çıkmaya çağırıyorum. Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altındadır."

İşte o paylaşımlar