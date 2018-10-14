'Eeeey Amerika gördün mü biz adamı böyle yaparız işte'

Can Ataklı bugünkü yazısında, hükümetin açıklamasından "Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır.” alıntısı yaparak "Kahkaha efekti koymayalım da ne yapalım." ifadelerini kullandı.

İşte Ataklı'nın bugünkü yazısının ilgili bölümü:

ÇOK GÜLDÜM

EEEYYY AMERİKA GÖRDÜN MÜ BİZ ADAMI BÖYLE YAPARIZ İŞTE



Allahım aklımıza mukayyet ol.

35 yıl ceza istediğimiz, casus dediğimiz, ajanlıkla suçladığımız, terörist ilan ettiğimiz rahip yerine papaz dediğimiz Brunson'ı Amerika'nın “Ya verirsin ya da bedeline katlanırsın” tehdidinden sonra serbest bıraktık.

Ama iktidarımıza sorarsanız aslında Amerika'nın canına okuduk.

Trump denen adama haddini bildirdik.

Ona hukuk ve demokrasinin ne olduğunu öğrettik.

Hepsini utanç içinde bıraktık.

Şaka yapmıyorum.

Saraydan gelen açıklamaya dayanıyorum.

Saray açıklamasından sonra yandaş yalaka takımının nasıl yine şahinleştiğini ve olabilecek en pespaye biçimde halkı kandırmak için inanılmaz yalanlar söylemeye başlamasından esinleniyorum.

Sarayın adının önünde “profesör” unvanı olan bir görevlisi var.

İletişimin başına oturtulmuş. Propagandaların kamuoyuna en iyi biçimde ulaştırılması için görevli.

İşte bu kişi diyor ki saray açıklamasında “Bugün Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararı Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koymuştur.”

Normalde bir televizyon kanalının komedi programında söylenecek sözler bunlar ve arkasından mutlaka “alkış efekti” konur.

Ama bu komedi değil, adam ciddi ciddi konuşuyor.

Ardından lafı Amerikan başkanına getiriyor. Parmağını sallıyor “ABD Başkanı Donald Trump'a bir kez daha hatırlatmak isteriz” diye söze giriyor ve devam ediyor “Türk mahkemeleri bağımsızdır. Bu gerçek, Anayasamızın 138. maddesinde açık ve net bir biçimde vurgulanmıştır…. Türk mahkemeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de hiçbir organ, makam, merci ya da kişiden talimat almaz, kendi kuralları ve iradesiyle kararlarını alır.”

Kahkaha efekti koymayalım da ne yapalım.

Ama bitmedi. AKP de benzer açıklama yaptı.

Resmi açıklamanın özeti şu; “Amerika'ya boyun eğilmedi. Onlar iki ay önce istemişlerdi, kararlı tavırla vermedik. Mahkum ettik.”

İktidarın bu komik açıklamalarının üzerine Doğu Perinçek ve partisi tüy dikti.

O da diyor ki “Bağımsız Türk yargısı rahibi yargıladı ve cezasını verdi. Mesele budur.”

Ver kahkaha efektini ver.