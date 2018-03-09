Perinçek'ten adaylık açıklaması

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Devlet Bahçeli'ye şunu önereceğiz; Gelin size cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu vurgulayan Perinçek, Türkiye'nin olağanüstü bir döneme girdiğini ve vatan savaşı verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçim süreci için ittifakların konuşulduğuna değinen Perinçek, bu konunun Türkiye'nin gerçek gündemi olmadığına dikkati çekti. Perinçek, teröre karşı mücadele, vatan bütünlüğü, ekonomi, hem yurtta hem bölgede barışın, Türkiye'nin gerçek gündemi olduğunu anlattı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE SURİYE ELEŞTİRİSİ

Suriye ile işbirliği yapılmamasının, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı güvensizlik oluşturduğuna değinen Perinçek, "Devlet Bahçeli de aynı mevzide rol üstlendi. Tayyip Erdoğan'ın Suriye düşmanlığı, İsrail'e hizmet ediyor. Devlet Bahçeli Suriye düşmanlığıyla İsrail'e hizmet ediyor" diye konuştu.

'CHP TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE YOKTUR'

Perinçek, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in bir televizyon programında 'Son seçimde biz TGB'li gençleri aday göstermek istiyorduk. Vatan Partisi, Doğu Perinçek'i önümüze koydu. O yüzden ittifak olmadı' sözlerine tepki gösterdi. Konuşmasında Çiçek'in yerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in adını yanlışlıkla kullanan Perinçek, daha sonra açıklamasında düzeltme yaptı. Perinçek, şunları söyledi:

"Geçen seçimde biz İstanbul'da otelde, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın, genel başkan yardımcımız Soner Polat ve ben 4 kişi görüşme yaptık. Önerilerimizi yazılı verdik. Onlar da görüşlerini yazılı verdi. Görüşmelerde karşılıklı 7 mektup teati edildi. Biz onlara şunu önerdik. Her ilde daha önceki seçimde aldığınız milletvekili kadar sizin olsun. Diyelim Antalya'dan 6 milletvekili çıkardınız. 7'nciyi Vatan Partisi'ni koyun ve gençlerden koyalım. Biz birinci mesele olarak PKK'ya karşı mücadeleyi önerdik. Bize şunu söylediler, 'Fay hatlarını çatlatırız.' Yani PKK'nın üzerine yürümek Türkiye'yi böler. O nedenle CHP, Türkiye'nin geleceğinde yoktur. Bugün de HDP ile kol kola girmekten vazgeçmiyor. Aklı fikri HDP'de, PKK'da. PKK'yı getirecek hükümet yapacak. Seçim ittifakı ne demek, hükümet olmak için yapılır. Peki, siz PKK ile ittifak yaptığınız zaman ne anlam taşıyor. CHP, Abdullah Gül, PKK, Fettullah hocayı Amerika'dan getirecek, birlikte Türkiye'yi yönetecekler. Bu projenin yürümesi, geçerli olması mümkün değil. Bu proje AKP'yi besleyen proje. AKP'nin karşısına PKK ile çıktığınız sürece ey CHP, sürekli olarak AKP'yi iktidar yaparsınız. CHP, AKP'yi iktidar yapan partidir. Dursun Çiçek yalan söylüyor. Onu ben Ergenekon Davası'ndan da tanıyorum. Bu tür özellikleri olduğunu öğrenmekten üzüntü duydum."

CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu anlatan Perinçek, diğer cumhurbaşkanı adaylarının da hangi başarılarıyla oy istediğini görmeyi talep etti. Türkiye'nin büyük sorunları olduğunu aktaran Perinçek, "Türk milletinin geniş güçlerini birleştirerek sorunları çözeriz. Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Devlet Bahçeli'ye şunu önereceğiz. Gelin size cumhurbaşkanlığı yardımcılığını teklif ediyorum. Milletin bütün güçlerini birleştirelim. Tayyip Erdoğan da AKP başkanıdır ve Türkiye'nin önemli partilerinden biridir. Bu tamamen o partilerin tabanını milletimizi hükümet etme eyleminin içine katmak için düşünülen ve milletin bütününün katıldığı hükümeti kurmak için düşüncedir. Cumhurbaşkanı olduğumuzda Vatan Partisi programı çerçevesinde yönetelim diyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde ittifak çalışmaları hakkında görüşlerini aktaran Perinçek, "Bunların hepsi de bu ittifaka eğilimli. Buradan hiç bir şey çıkmaz. Buradan ilan ediyorum. HDP ile ittifak edenler PKK'yı Ankara'da hükümetin içine taşımak istiyor. HDP, PKK'nın yasal partisi. Terör örgütünün partisi. CHP onu Meclise soktu. AKP o terör örgütü ile açılım, saçılım yaptı. Şimdi de görüyoruz HDP'yi, PKK'yı hükümete taşımak isteyen Amerikan iktidar projesi var. Bu iktidar projesinde Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Davutoğlu, Fetullah Gülen, HDP, İyi Parti. Bunların böyle bir beraberlik oluşturduğunu görüyoruz. Bunların başarı şansı sıfır. Amerikan ordusu Ankara'yı ele geçirirse, CHP ile Abdullah Gül, Fetullah Gülen, HDP, PKK, Ankara'da hükümet kurar. Ama Amerikan ordusu Türk ordusunu yenemeyeceği için hiçbir şansları yok" diye konuştu.