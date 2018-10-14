14 Ekim 2018 08:51

CHP'den 8 kent için özel strateji

CHP'den 8 kent için özel strateji
CHP’nin belediye başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu da seçim çalışmalarına katılacak.
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Mahmut Lıcalı/ CUMHURİYET- Toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun, Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Denizli ve Uşak’la ilgili özel strateji izleneceği; söz konusu 8 kentin kazanılması için bizzat kendisinin de çalışacağını söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediye başkanlarından 31 Mart 2019’a kadar örnek uygulama ve projelerini halka anlatmalarını istediği belirtildi.

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