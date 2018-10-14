Saray bütçesi tahmin bile edilemedi!

Sinan Tartanoğlu/ CUMHURİYET- 2019 Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin tahmin iki kez revize edildi. Son tahmin yüzde 168 artarak Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi 3 milyar liraya dayandı.

AKP hükümeti Başkanlık sistemine giden yolda; 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı’na ayrılacak bütçeye ilişkin tahminini iki kez revize etti. Yeni sisteme geçiş için hazırlanan anayasa değişikliğinin TBMM’de kabulünden önce Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi için yapılan 565.5 milyon TL’lik tahmin anayasa referandumunun ardından yüzde 85 artırılarak, 1 milyon TL’yi aştı. 24 Haziran seçimlerinin ardından 2019 için yapılan bütçe tahmini ise referandum sonrası yapılan tahminin yüzde 168 fazlası oldu, 3 milyon TL’ye dayandı. Böylece Cumhurbaşkanlığı’na 2019 yılında ne kadar bütçe ayrılacağına ilişkin tahmin, daha anayasa değişikliği hazırlanmadan yapılan tahminin 4.9 katı oldu. Başkanlık sistemi ile birlikte etki ve yetkisi azaltılan TBMM’nin 2019 bütçesi tahmini de yine iki kere revize edildi, yüzde 65 artırıldı. AKP; Türkiye’yi Başkanlık sistemine hazırlarken, geçişin tam olarak sağlanması için belirlenen 2019 yılı için Cumhurbaşkanlığı’na ayrılacak bütçeye ilişkin tahminlerini iki kez revize etti.

Diyanet de şaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 tahminleri tutmadı. 2016 yılında 2019 için Diyanet’e en fazla 7 milyar 885 milyon 172 bin TL bütçe ayrılması öngörüldü. Bu tahmin 2017 yılında 8 milyar 458 milyon 523 bin TL’ye çıkarıldı. Son olarak da 10 milyar 445 milyon 979 bin TL’ye dayandı. Buna göre Diyanet’in 2019 yılı bütçesi için yapılan tahmin 1.3 kat ve yüzde 35 arttı.